Adnan Oktar davası sanığı kıskıvrak yakalandı! 83 yıl hapisle aranıyordu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, İstanbul adli makamlarınca 'On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hakkında toplam 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali K. (55) yakalandı. Şahsın ayrıca 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı olarak hakkında yakalama kararları bulunduğu öğrenildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.