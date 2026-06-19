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  • Adnan Oktar davası sanığı kıskıvrak yakalandı! 83 yıl hapisle aranıyordu
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Adnan Oktar davası sanığı kıskıvrak yakalandı! 83 yıl hapisle aranıyordu

İstanbul adli makamlarınca çocukların cinsel istismarı suçlarından hakkında 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından beri Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı olarak aranan Ali K. (55), Isparta'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

IHA19 Haziran 2026 Cuma 12:40 - Güncelleme:
Adnan Oktar davası sanığı kıskıvrak yakalandı! 83 yıl hapisle aranıyordu
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Isparta Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, İstanbul adli makamlarınca 'On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hakkında toplam 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali K. (55) yakalandı. Şahsın ayrıca 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı olarak hakkında yakalama kararları bulunduğu öğrenildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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