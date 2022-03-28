Adnan Oktar davasında 61 yakalama kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar suç örgütü davasında tahliye edilen 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince (İstinaf) değerlendirildi.

Kararda, 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararında, sanıklara isnat olunan cinsel saldırı suçları yönünden mağdurların rızalarının olduğu, bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat (suç tarihinde 15-18 yaş aralığında bulunan mağdurlar açısından şikayet yokluğu nedeniyle düşme) kararı verilmesi gerektiğinin yer aldığı hatırlatıldı.

İddianamede açıklandığı ve ilk derece mahkemesi kararında da kabul edildiği üzere mağdurların evlilik vaadi veya başka yöntemlerle "turnike sistemi" tabir edilen bir çark içine sokuldukları belirtilen kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Zengin ve yakışıklı görünüm çizen erkek örgüt mensupları tarafından evlenme başta olmak üzere çeşitli vaatler, dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle kandırılıp iğfal edilen mağdurların cinsel birlikteliğe ikna edilerek, onlarca örgüt mensubuyla bu şekillerde birlikte olması sağlanmıştır. Mağdurların, örgüt liderinin taciz ve aşağılamalarından sonra kendilerini aciz, kirletilmiş ve aşağılanmış hissetmeleri sağlanıp, benliklerinden ve bilinçlerinden arındırıldıkları, hukuka uygun rızalarından ve hukuka uygunluk nedeninden söz edilemeyeceği kanaatine varılmıştır."

Başsavcılığın itirazını kısmen kabul eden daire, 1. Ceza Dairesi'nin 61 sanık hakkındaki tahliye kararı kaldırdı.

Daire, bu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanıklar Bahadır Köseoğlu, Deniz Tanık, Eşref Nuri Yakışan, Fatma Ceyda Ertüzün, Kübra Kartal, Mehmet Murat Atmaca ve Necati Koç hakkındaki itirazın ise reddine karar verdi.

- BOZMA KARARI VE BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

Ceza dairesinin bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.