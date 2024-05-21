Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı

8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın yargılandığı davada ara karar çıktı. Tutuklu sanıklardan Paşa Durmuş tahliye edildi, duruşma 15 Ekim'e ertelendi.
Yaklaşık iki yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden şubat ayında alınan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Adnan Oktar'ın yargılandığı davada ara karar çıktı.
Görülen duruşma sonucunda tutuklu sanıklardan Paşa Durmuş tahliye edildi.
DURUŞMA 15 EKİM'DE
Bir sonraki duruşma ise 15 Ekim'e ertelendi