İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1969
  • EURO
    34,9756
  • ALTIN
    2511.71
  • BIST100
    10932.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı

Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı. Tutuklu sanıklardan Paşa Durmuş tahliye edildi, duruşma 15 Ekim'e ertelendi.

21 Mayıs 2024 Salı 17:09 - Güncelleme:
Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı
ABONE OL

8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın yargılandığı davada ara karar çıktı. Tutuklu sanıklardan Paşa Durmuş tahliye edildi, duruşma 15 Ekim'e ertelendi.

Yaklaşık iki yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden şubat ayında alınan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Adnan Oktar'ın yargılandığı davada ara karar çıktı.

Görülen duruşma sonucunda tutuklu sanıklardan Paşa Durmuş tahliye edildi.

DURUŞMA 15 EKİM'DE

Bir sonraki duruşma ise 15 Ekim'e ertelendi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.