Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımlarda sıklıkla dosyanın müştekileri ile örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu tespit edildi.

DEPREMİN SEBEBİNİ OKTAR'A BAĞLADILAR

Ayrıca, yaşanan deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu ve tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları da belirlendi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuya ilişkin güncel yapılanmada yer aldığı tespit edilen 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere İzmir ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.