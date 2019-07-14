Adnan Oktar örgütünden 17-25 Aralık kumpası çıktı

Adnan Oktar örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede örgütün FETÖ’ye yardım ettiği şemalarla ortaya konuldu. Dijital verilerde ise örgütün FETÖ gibi fişleme notları bulundu.

KEDİCİKLER DEŞİFRE ETTİ

Dijital verilerde Fatma Ceyda Ertüzün’ün eski bakan ve kapatılan Zaman yazarına 5 Eylül 2013’te “Sonbaharda Türkiye’de beklenen kalkışmadan evvel bu seri toplantıları yapmamız çok faydalı olacaktır” şeklindeki mail attığı ortaya çıktı. Bu maille örgütün 17-25 darbe teşebbüsünü önceden bildikleri deşifre oldu. Öte yandan 17/25 sonrası Hakan Atilla davasının bilirkişisi Jonathan Schanzer’ın örgüt tarafından Türkiye'de misafir edildiği ve üst düzey kişilerle aracılığıyla bilgi toplandığı öğrenildi.

Hükümeti devirme raporu hazırlamışlar

• Yeliz Sucu “Aylin Atmaca 2014 yılında Henri Barkey ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetin devrilmesine yönelik rapor hazırlayan bir kişidir” şeklinde ifade verdi.

• Ece Koç, köstebek çıkan Dışişleri Bakanlığı’nın Rus tercümanının faaliyetlerini şöyle anlattı: “Leyla tercümesini yaptığı bu görüşmelerin içerikleri hakkında Fatih Menet’e bilgi verirdi. Akkuyu Nükleer Santral ve Kırım görüşmelerine ilişkin aldığı notları örgütte Menet aracılığıyla Dragos’a gönderdi. Dışişleri 2018’de Rusya’ya Suriye konusuyla gittiğinde Leyla bilgileri yine gönderdi.”

• Beril Koncagül: “11 Temmuz'daki operasyondan Oktar’ın haberi vardı. Oktar dijital temizlik yapılması talimatını Didem Ürer’e verdi. Temizliği Deniz Tanık yaptı."

OKTAR OY KULLANMAMIŞ

İddianamede Oktar’ın askerliğini bedelli er olarak yaptığı, 25.dönem, 26. dönem, Cumhurbaşkanı ve 27.dönem, 12.Cumhurbaşkanlığı, 30 Mart 2014 ve 2017 seçimlerinde oy kullanmadığını tespit edildi.

HAKAN FiDAN’LA iLGiLi NOTLAR

Akşam'ın haberine göre, Fatma Ceyda Ertüzün’den ele geçirilen örgüt adına yabancı devlet Büyükelçiliklerine yapılan ziyaretlerle ilgili bir dosya ele geçirildi. Bu dosyada Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'a dair notlar ortaya çıktı.

PROFESÖRLERi FiŞLEMiŞLER

Aramalarda ele geçen hard disk içinden örgüt üyelerinin Adnan Oktar’a kayıt dışı özel muayenehaneler üzerinden psikiyatri alanında rapor almak için doktorlarla yaptıkları görüşmeler sonucunda 34 doktor hakkında fişleme listesi tutulduğu ortaya çıktı.