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  • Adnan Oktar suç örgütünde yeni gelişme! Turnikeci kardeşler yakalandı
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Adnan Oktar suç örgütünde yeni gelişme! Turnikeci kardeşler yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak dört yıldır aranan iki kardeş ile şüphelileri sakladığı belirtilen bir kişi İstanbul'da yakalandı. Örgütün 'turnike' olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde olan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşler olduğu belirlendi.

AA5 Temmuz 2022 Salı 20:17 - Güncelleme:
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 2018'den beri aranan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşlerin Başakşehir'de bir hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüt elebaşı Oktar'ın silahlı yakın ekibinde ve örgütün "turnike" olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde oldukları iddia edilen, haklarında çok sayıda cinsel saldırı şikayeti bulunan iki zanlı ile bu kişileri sakladığı belirtilen Paşa D'yi yakaladı.

Adreste yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, dört şarjör, 194 mermi, 10 bin 465 dolar, 310 avro, 4 bin 75 lira ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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