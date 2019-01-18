Adnan Oktar suç örgütündeki çözülme ‘Karanlık Arşiv’e sıçradı

Sabah'ın haberine göre; Adnan Oktar suç örgütünde başlayan ve itirafçıların artmasıyla hız kazanan çözülme, Oktar'ın dijital arşivine de sıçradı. Örgütün operasyonlarda ele geçirilen dijital arşivinin yüzde 10'u İstanbul Siber Polisleri tarafından çözüldü. "Karanlık Arşiv" olarak adlandırılan gizli arşivde kara para aklama, cinsel istismar ve ajanlık faaliyetleri başta olmak üzere örgüte yöneltilen bütün suçlarla ilgili iddiaları destekleyecek yüzlerce delil bulunduğu iddia edildi.

Etkin pişmanlıktan faydalanarak ve örgütle ilgili bilgiler vererek peş peşe tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilen itirafçıların çözülmeleriyle birlikte örgütün dijital arşivi de çözülmeye başladı. İtirafçılar Ayça Pars, Fatih Doğan, Ece Koç, Serdar Dayanık ve Murat Develioğlu'nun serbest kalmasının ardından örgüt içerisindeki "İmam Bacılar" grubunda yer alan eski kedicikler Beril Koncagül ve Çağla Teker de itirafçı olmuş ve tutuklu bulundukları Bursa Cezaevi'nden tahliye edilmişlerdi. Örgütte yıllarca tanıklık ettikleri olayları anlatan itirafçılar, örgütle ilgili iddiaları doğrular nitelikte ve önemli bilgiler verdikten sonra cezaevlerinden tahliye edilmişlerdi. Örgüte İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi tarafından 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonda ele geçirilen 3 bin parça dijital materyaller de çözülmeye başladı.

YENİ DELİLLER DOSYADA

Dijital arşiv, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel bir ekip tarafından titizlikle inceleniyor. Elde edilen deliller ilk önce Mali Suçlar Şubesi'ne, ardından da savcılık makamlarına gönderiliyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere ve iddialara göre örgütün dijital arşivinin yüzde 10'u çözüldü. O arşivde; kara para aklama, şiddet, tehdit, şantaj, cinsel istismar ve ajanlık faaliyetleri başta olmak üzere örgüte yöneltilen tüm suçlar ile ilgili iddiaları destekleyecek yüzlerce delilin bulunduğu iddia edildi.