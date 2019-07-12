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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 

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