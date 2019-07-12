Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
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