Avukatlar notları görüş kabininde iletmiş

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün avukatlarının tehdit ve baskısı iddianamede Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamede örgüt avukatlarının Adnan Oktar’ın talimatlarını tutuklu bulunan örgüt mensuplarına görüşme kabininde yazılı bir kâğıtla ilettikleri belirtildi. Ayrıca cezaevindeki örgüt şüphelilerinin itirafçı olacağından şüphelendiği kişilere baskı yaptığı ve bu kişileri örgüt avukatlarına bildirdiği ifadelere yansıdı. Avukatların itirafçı olacağını düşündüğü şüphelileri tehdit ettiği de ortaya çıktı.