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Adrasan Koyu'nda tur teknesi yangını: ''Kaptan Adrasan'' küle döndü

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm cenneti Adrasan Koyu'nda demirleyen 'Kaptan Adrasan' isimli tur teknesi, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

IHA6 Ekim 2024 Pazar 15:49 - Güncelleme:
Adrasan Koyu'nda tur teknesi yangını: ''Kaptan Adrasan'' küle döndü
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Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adrasan Koyu'nda demirli bulunan ve turizmci Mehmet Akkaymak'a ait olduğu öğrenilen 'Kaptan Adrasan' isimli tur teknesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken teknenin denizde demirli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Uzun süren mücadelenin ardından itfaiye ekipleri tarafından teknedeki yangın söndürülürken, tur teknesi kullanılamaz hale gelerek sulara gömüldü. Batan teknede yangın sırasında kimsenin bulunmaması sebebiyle kimse yaralanmadı.

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