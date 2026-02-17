İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7398
  • EURO
    51,7893
  • ALTIN
    6915.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • e-Ticaret dolandırıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var
Güncel

e-Ticaret dolandırıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı. Hesap hareketlerinde toplam 982 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve şüphelilerin e-ticaret yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

AA17 Şubat 2026 Salı 09:30 - Güncelleme:
e-Ticaret dolandırıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 19 banka hesabı ile 3 kripto para hesabına ait 2 aylık veriler değerlendirildi. Yapılan analizlerde hesap hareketlerinde toplam 982 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin e-ticaret yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hakkında gözaltı kararı verilen suç örgütü mensubu 23 şüphelinin yakalanması için Şanlıurfa merkezli İzmir, Giresun, Gaziantep, İstanbul, Bitlis, Konya, Siirt, Kayseri, Mersin, Van, Tekirdağ ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 21 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 30 cep telefonu, 32 SIM kart, 10 banka kartı, 7 USB bellek, 5 harici disk ve 2 laptop ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belirlenen adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

  • şanlıurfa operasyonu
  • dolandırıcılık şüphelileri
  • tutuklama kararı

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.