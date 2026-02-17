e-Ticaret dolandırıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 19 banka hesabı ile 3 kripto para hesabına ait 2 aylık veriler değerlendirildi. Yapılan analizlerde hesap hareketlerinde toplam 982 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin e-ticaret yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen suç örgütü mensubu 23 şüphelinin yakalanması için Şanlıurfa merkezli İzmir, Giresun, Gaziantep, İstanbul, Bitlis, Konya, Siirt, Kayseri, Mersin, Van, Tekirdağ ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 21 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 30 cep telefonu, 32 SIM kart, 10 banka kartı, 7 USB bellek, 5 harici disk ve 2 laptop ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belirlenen adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.