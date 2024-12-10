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AdTarget Influencer, Gigi Awards 2024'te Reklam Müziği Kategorisinde Birincilik Ödülünü Kazandı

Digital reklam sektörünün öncü şirketlerinden AdTarget Medya'nın müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunan markası AdTarget Influencer, Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından düzenlenen ve pazarlama dünyasının en yaratıcı projelerinin ödüllendirildiği Gigi Awards 2024'te Reklam Müziği Kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

10 Aralık 2024 Salı 13:36 - Güncelleme:
AdTarget Influencer, Gigi Awards 2024'te Reklam Müziği Kategorisinde Birincilik Ödülünü Kazandı
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Good Idea Good Integration – GIGI Awards, Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından sektöre yeni bir soluk getirmek amacıyla başlatıldı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ödül töreninde, sektöre vizyon kazandırmak, sağlıklı büyümeyi desteklemek ve yaratıcı projelerin önünü açmak amacıyla başarılı projeler ödüllendirildi.

AdTarget Influencer, bu prestijli ödüle, Kopaş Kozmetik'in Sesu markası için "Pürüzsüzlük Manifesti" reklam kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği "jingle" projesiyle layık görüldü.

AdTarget Influencer, markaların hedeflerine ve beklentilerine en uygun influencerları belirlerken, veriye dayalı analizlere de büyük önem veriyor. Farklı sektörlerden öncü markalara hizmet veren AdTarget Influencer, dikkat çekici ve sonuç odaklı içerik projeleriyle de sosyal medya platformlarında etkili stratejiler sunuyor.

AdTarget CEO'su Metin Güleç, ödülle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu ödül, hem markamız hem de ajansımız için çok kıymetli. Gigi Awards gibi sektörümüzü destekleyen, bizleri motive eden tüm organizasyonların sektörün daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. AdTarget olarak her zaman öncelikli hedefimiz yaratıcı projelere imza atmak ve elbette doğru strateji ve analizlerle işbirliklerimizi desteklemek olmuştur. Markamız ve ekibimiz ile birlikte bir bütün olarak bu projeye inandık ve çalıştık. Bu ekip çalışmasının sonucunda da başarımızı bu kıymetli ödül ile taçlandırdığımız için mutluyuz."

  • AdTarget
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