Af çıkacak mı son durum nedir TBMM genel af ile ilgili son dakika haberler neler

Af çıkacak mı? Genel af ile ilgili son dakika haberler neler? Af teklifinin içeriği nasıl? MHP af teklifine göre kimler yararlanacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Gündemdeki af konusuyla ilgili son açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Cezaevinde yakınları bulunanların sıkı sıkıya takip ettiği af gündemi, birçok vatandaşın merakla sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Birçok kesimden bürokratların görüşlerini dile getirdiği af konusunda, gündemde çok sayıda gelişme yer alıyor. MHP'nin hazırlayıp Meclis'e sunduğu af tasarısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kamuoyunun gündeminde olan ve yoğun tartışmaların yaşandığı af teklifi konusunda hükümet kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili son açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sonra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı programda af konusuna yanıt verdi. İşte Genel af ile ilgili son dakika haberler

MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hükümeti'nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlattı.



ABDULHAMİT GÜL'DEN AF AÇIKLAMASI



Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:



"Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" dedi.



NUMAN KURTULMUŞ'TAN AF AÇIKLAMASI



AK Parti Genel Başkanvekili katıldığı programda af konusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, "Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında." açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Erdopan, geçtiğimiz günlerde af teklifi hakkındaki düşüncelerini aktarmıştı. Gündemdeki af tartışmalarına değinen Erdoğan 'Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın sözlerinin tamamı şu şekilde:



"Her iş gibi yargının da gerisinde sağlam bir zihni ve kalbi temel almak zorundayız. Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek bir arayışın adı. Adalet ile hakikat, ahlak, devlet, toplum, birey, akıl, güç, erdem arasında ilişki kuran yüzlerce özlü söz var. Bir ülke için vicdanları yaralayan kararlara imza atan çarpık bir adalet sisteminin kaybettiği değer kadar ağır bir bedel yoktur. Bu sorunu çözmeden hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz.



Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Hakim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir."



ADALET BAKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA



"Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" dedi. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. 'Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor. Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız."



TBB BAŞKANI AF TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ



Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifini AA muhabirine değerlendirdi. TBB Başkanı Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifinin kapsamının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, "Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir." dedi. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına göre, genel ceza indirimlerinin af niteliğinde olduğunu, hukukçular için teknik anlamda bu düzenlemelerin af olarak kabul edildiğini söyleyen Feyzioğlu, af niteliğinde olduğu için düzenlemenin, Anayasa'ya göre nitelikli çoğunlukla Meclis'ten geçmesi gerektiğini belirtti.



Affın herkesi kapsamayacağının belirtildiğini, bu teklife duygusal yaklaşmamak gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şöyle konuştu:



"Affa ne zaman ihtiyaç duyulur diye sormamız gerekiyor. Büyük toplumsal krizler yaşanmıştır, ondan sonra toplumun koskocaman bir kucaklaşmaya ihtiyacı vardır, o ortam oluşmuştur, o zaman af olabilir. Ama bunun dışındaki aflar, kamu düzenini ağır şekilde ihlal ediyor. Bunu, 1999'da adına yine ceza indirimi denilen ama özü itibarıyla af olan düzenlemede yaşadık ve bu afla dışarı çıkanların çok büyük kısmı, iki sene içerisinde yeni suçlar işleyerek, yeni canlar yakarak geri döndüler. O kadar hassas bir konu ki bu. 'Af' sözü, söylentisi çıktığında içeridekilerin canı yanıyor, onları bekleyenlerin canı ayrı yanıyor, sokaktaki insanların canı ayrı yanıyor ve endişe ediyorlar. O yüzden buna çok hassas yaklaşmak lazım."



TBB Başkan Metin Feyzioğlu, teklifi okuduğunu, teklifin içinde çok sayıda istisna bulunduğunu ifade ederek, ilgili partinin sözcülerinin, "Devlete karşı suçları affetmiyoruz" açıklamasında bulunduklarını ancak çağdaş devletlerde tüm suçların, aynı zamanda devlete karşı işlenen suç sayıldığını kaydetti.



"Mesela örgütlü, silahlı bir yapı kurmak. Bu devlete karşıdır. Çünkü devletin kamu düzeninin ihlalidir. Biz buna mafya tipi örgüt diyoruz." diyen Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Otopark, ihale mafyaları gibi. Bunlar doğrudan doğruya devlete karşıdır. Bunlar affın içine sokulmuş. Kapı kırdı eve girdi, affın içinde. Yaşlı kadın bankadan emekli maaşını çekti, üstüne çöktüler, kafasını yardılar, bu affın içinde. Af, hemen alıp sokağa çıkarmıyor, 5 yıl ceza indirimi yapıyor. Fakat 5 yıl ceza indirimi yaptıktan sonra infaz kanununa göre şartlı salıverme sınırında üçte ikisini yatanlara 'hadi güle güle' diyorsunuz. Bu ne demektir; şu an 250 bin tutuklu ve hükümlü var, 250 bin tutuklu ve hükümlünün 163 bininin bundan yararlanacağı söyleniyor. 163 bini de hemen çıkmayacak. 40-50 bin kadarı derhal çıkacak. Ondan sonrakiler de şartlı salıverme sınırına bir iki sene içinde düştükleri anda çıkacaklar.



Mesela uyuşturucu kullanmak için mekan temin edenler, torbacılardan çok daha sorumlu. Cezası 5 yıl sınırında verilmişse ya da bir iki senesini yattıysa hemen 'hadi güle güle' denilecek. Uyuşturucu satan torbacıların cezası 5 yıl değil ama yattıkları süreyi, şartlı salıvermeyi de düşün, hesaplara göre yaklaşık 50 bin torbacının dışarı çıkması bekleniyor. Şimdi soruyorum, bunun toplumsal barışla ne alakası var. Bu insanlar dışarı çıktıklarında mesela huzurevlerinde yaşlılara yardım mı edecekler, tekrar torbacılığa başlayacaklar. Bizim infaz sistemimiz bu kadar etkili de, içeriye gireni hemen ıslah mı ediyor?"



AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?



MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu.



TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?



Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.



Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.



Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.



Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.



Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.