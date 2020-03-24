Af ne zaman çıkacak? 2020 af yasasında son durum ne? İşte son dakika af haberleri

24 Mart 2020 Salı 11:28 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:28

Af yasası bekleyen mahkum ve mahkum yakınları güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar. 2020 af yasasında son durum ne? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Af yasası olarak da nitelendirilen ceza infaz düzenlemesi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de görülen corona virüsü vakalarının ardından, bir süredir hükümetin gündeminde olan ceza infaz düzenlemesi erkene çekildi ve TBMM'ye sunuldu. Cezaevinde bulunan 300 bin mahkum için infaz yasası için çalışmalar hız kazandı. Son dakika af haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?



Uzun süredir meclisin gündeminde olan infaz yasası iknci yargı paketinin içinde yer alıyor.Konuya ilişkin son açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı. Muş, "Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız. İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN İNFAZ YASASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Alınan bilgilere göre toplantıda Başkan Erdoğan, 18 yıldır bir infaz düzenlemesi kararının alınamadığını anlatarak, “Bir infaz düzenlemesi yapıyoruz. Süreç bizi buraya getirdi” dedi. Koronavirüs dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılması tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, sürecin getirdiği zorunluluklara işaret etti. Erdoğan, “Bu bedeli bir kişinin affıyla da bin kişinin affıyla da ödeyemeyiz. O yüzden geniş tutulmalı. Bu işi bir an önce çözün” talimatını verdi.

TASLAK METİN YAYINLANDI!

17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı:

Terör suçları

örgütlü terör suçları,

kasten adam öldürme

cinsel istismar,

kadına ve çocuğa şiddet,

soykırım suçları,

insanlığa karşı işlenen suçlar,

insan üzerinde deney suçu,

organ ve doku ticareti,

reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu,

devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya

devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir

TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence,

Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.