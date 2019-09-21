Yargı paketine yönelik çalışmalar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu. Açıklama yapan Mehmet Muş, "HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz" şekklinde açıklama yaptı. 38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. Peki, Af ne zaman çıkacak? Af ile ilgili son durum ne, son dakika gelişmesi var mı? İşte tüm bu soruları sizler için yanıtlandırdık..

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "1 Ekim'e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı'na sunmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı. 38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. Ceza infaz indirimi ayrı bir paket olarak gelecek.

AF İLE İLGİLİ SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Adalet Bakanlığı ve tarafların "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla ortak hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, yeni yasama yılında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak.

Taslak metin, ardından eylül ayı içinde Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin görüş, eleştiri ve katkısına sunulacak. Yargı ile ilgili yasal düzenlemede, Meclis'teki muhalefet partilerinin de desteği aranacak. AKP kurmayları; 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu 'Yargı Reformu Stratejisi Belgesi' ile ilgili yasal metnin, "Türkiye'nin metni" olacağını belirtti.

SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, "belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı" algısının bulunduğunu belirtti.

Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor." bilgisini paylaştı.

İcra işlemlerine, alternatif çözüm yollarına yönelik paketlerin de gündeme geleceğini bildiren Gül, belgedekilerin paketler halinde ortaya konacağını söyledi.

İnfaz sistemiyle ilgili düzenlemelerin yargı paketinde olup olmayacağının sorulması üzerine Gül, bu konuda alternatifleri içeren teknik çalışma yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunum gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir." diyen Gül, bu konudaki çerçeveyi, içeriği parlamentonun şekillendireceğini, Meclis'in gündeminde ilk sıralarda olacağını düşündüğünü kaydetti.

"Bir taslak çalışıldı"

Adalet Bakanı Gül, soruşturma safhasındaki tutuklulukta azami süreye ilişkin ise "İlk pakette, birinci pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada, terör, örgütlü suçlarda ne olacak diye bir taslak çalışıldı." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddete de değinen Gül, bu konuda gelen talepleri değerlendirdiklerini, çalışma yaptıklarını, kanun anlamında da önerilerinin olacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetini hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Video çekmeyi biliyorsunuz da o adama engel olmayı bilmiyor musunuz? Bir kişinin bile kurtulmasına vesile olacaksa, bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun Anayasa'yı bile değiştiririz. 'Her şeyi yaptık, bir şey yapmayacağız' doğru değil. Bu konuda bir cümle, virgül bile varsa çalışacağız."