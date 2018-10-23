Bahçeli af açıklaması Af son dakika haberleri 2018’de Genel af çıkacak mı son durum nedir

Af son dakika haberleri 2018’de Genel af çıkacak mı son durum nedir Bahçeli af açıklaması ne oldu? Son dakika af haberleri 2018! Af çıkacak mı? Afta son durum açıklamaları nedir? Af hakkında son haberler ve gelişmeler | Af çıkacak mı? Bahçeli af son dakika açıklaması araştırılıyor. Parti grubunda konuşan MHP Lideri Devet Bahçeli, Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı yok. Yerel seçimlerde ittifak beklentimiz kalmamıştır" dedi. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor; Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir. Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür. İşte af son dakika haberleri star.com.tr'de...

Devlet Bahçeli'den SON DAKİKA AF AÇIKLAMASI

Son Dakika! Bahçeli'den Af Çıkışı: Teklifimizin Arkasındayız. Gevşeme, Vazgeçme ve Geri Dönüş Yok

Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, af tartışmalarına değinerek "Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme, vazgeçme, geri dönüş yok" dedi.

"TEKLİFİMİZİN ARKASINDAYIZ"

MHP'nin parti grubu toplantısında konuşan Bahçeli, af teklifleri ile ilgili olarak "Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme, vazgeçme ve geri dönüş yok" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İçinden geçtiğimiz, içinde kontrolsüzce sürüklendiğimiz zamanda insanlık 4. endüstri devrini yaşamaktadır. Teknolojik sıçramalar ahlaki ve sosyal gelişmelerin önündedir. İnsanlık 5. toplum aşamasına süper akıllı toplum evresine geçmiştir. Süper akıllı toplum aşamasına geçilse de muhatap olunan sorunlar artmıştır. Çağımızın değerleri hıyanet çarkındadır. Yalan revaçtadır. İhanet taltif görürken, sadakat telin edilmektedir. Bu düpedüz mankurtluktur. Hem imandan bahsedip hem şöhret batağına saplanmak iffetsiz bir gafilliktir. İslam adalet, barış dinidir."

"EMPATİ VE ERDEM DAMARLARI KURUMUŞTUR"

"Bugün İslam toplumları akıl, adalet, merhametten uzaklaşarak yozlaşmanın pençesinde düşmüşlerdir. Empati ve erdem damarları kurumuştur. Yemen'de 13 milyon kişi karnını doyuracak imkandan yoksundur. İslam ülkelerinde milyonlarca insan yerinden kopmuştur. Yerin altı zengin, yerin üstü harap haldedir. Bu tablonun neresinde efendimizin mesaj ve ilkeleri vardır? Yaşananların neresi İslamın tevhid inancının hükümlerine uygundur. Var olan kördüğüm nasıl çözülecektir."

"CİNAYET PRENSİ İŞARET ETMEKTEDİR"

"Günlerdir Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyoruz. Yapılan yorumları, görüşleri duyuyoruz. Kaşıkçı uluslararası krize dönüşmüştür. Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın kayboluşundan 18 gün sonra çıkan bir arbedede hayatını kaybetmiştir. Boğulduğu, cesedinin gizemli adli tıp uzmanı tarafından parçalandığı ileri sürülmüştür. Ortada bir vahşet, karşımızda bir cinayet vardır. Cesedinin nereye gömüldüğü belli değildir. Ancak tüm oklar veliaht prensi işaret etmektedir."

"MUTLAKA CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR VAR"

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yapacağı açıklamalar kafa karışıklığını telafi edecektir. Bizim için muamma olan ilişki ağları ve mutlaka cevaplanması gereken sorular vardır. Evlilik belgesinin Washington'da verilmeyip İstanbul'a yönlendirilmesi hangi karanlık akla hizmet etmektedir? Neden İstanbul seçilmiştir? Sadece muhalif kimliğinden mi hedef alınmıştır? Başkonsolos tıpkı papaz gibi ülkesine nasıl dönebilmiştir? Suç mahali Türkiye'dir, yargı sahası da Türkiye olacaktır. Kimlerin dokunulmazlık zırhından istifade edeceği bellidir. Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi aralanmalıdır. Katillerin, azmettiricilerin, Türkiye üzerindeki hesapların netlik kazanması mecburdur. Kim dost kim düşman bilelim. Türk milletinin sabrını hiç kimse hafife almasın."

"VERDİĞİMİZ SÖZÜ UNUTMAYIZ"

"Bizim için verilen sözler dönemsel değildir. İlkelerimiz, ülkülerimiz vardır. Dik başlıyız, tok başlıyız, bozkurt duruşluyuz. yalan nedir bilmeyiz. Gerçekleştirilmeyi bekleyen hayallerimiz, tutulmayı bekleyen vaatlerimiz, kucaklanmayı bekleyen geleceğimiz vardır. Vuslat şafağı bir gün sökecektir. Verdiğimiz bir sözü unutmayız, unutamayız. Ne söylediysek arkasında dururuz. Tutarlıyız, temkinliyiz. Başımızı öne eğecek, yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir ilişki ağının içinde olmadık."

"Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur. Adaletin ruhuyla örtüşmektedir. 24 Eylül Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Maksat ve muradımız halishanedir. Kanun teklifimizin 3. maddesinde hangi suçları istisna tuttuğumuz açıktır. Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme yok, vazgeçme yok, geri dönüş yok. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir meseleye parmak bastık. Teklifimizi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyor, Gazi Meclis'e güveniyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan af konusu açıklaması

İstanbul'da Üsküdar - Çekmeköy metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan af konusu açıklaması

AF KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığı bu dönemde, Türkiye'nin yeni bir atılım, yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş içinde olduğunu ifade etti.

Alandakilerden birine "Canım kardeşim boşuna uğraşma. Biz rastgele cezaevlerine girenlere cezaevinin kapısını açamayız." diyen Erdoğan, "Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder o ayrı bir konu ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin. Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız. Buna evet diyor musunuz?" diye konuştu. Vatandaşlar da Erdoğan'ın sorusuna "hayır" diye yanıt verdi.

Demokratik bir şekilde sorarak cevabını aldığını ifade eden Erdoğan, "Böyle bir şey olamaz. Şimdi birileri çıkarmış 'af'... Ne affı? Eğer benim mağdurum, mazlumun bu noktada 'tamam ben affettim' diyorsa, bu ayrı konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. O zaman adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız." şeklinde konuştu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK’TEN AF AÇIKLAMASI

Çelik, af konusunda “Herhangi bir mağduriyet söz konusu ise kimsenin kişisel olarak uğradığı bir haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz. Bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor. Son derece titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyleyebilirim” diye konuştu.

ADALET BAKANI GÜL'DEN AF YORUMU

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AA Editör Masası'na gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Af tasarısı ile ilgili konuşan Gül "Temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda kararı verecek olan siyasettir." dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI'DAN AF DEĞERLENDİRMESİ

Af tasarısı ile ilgili hükümet kanadından gelen son değerlendirme AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından yapıldı. Yazıcı yaptığı açıklamada "AK Parti rasyonel iş yapan bir partidir. Milletin gönlünün razı olmadığı, vicdanen de kabul etmediği hiçbir düzenlemeden yana olmayız. Dolayısıyla, Meclis'e getirilen bu teklifi de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Hukuk önemlidir, adalet önemlidir ve elbette ki biz bütün bu süreçleri çok zengin birikimimizi, tecrübelerimizi devreye sokmak suretiyle inşa ediyor, yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP'NİN AF TASARISI TEKLİFİ NASIL GELİŞMİŞTİ VE NE OLMUŞTU?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor.

Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu.

MHP'NİN AF TEKLİFİNE GÖRE KİMLER YARARLANACAK?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

AF İLE İLGİLİ GEÇMİŞ HABERLER NELERDİ?

AF ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin hazırladığı ve Meclis'e sunmaya hazırlandığı af teklifine yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Haberimizin detaylarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında 'yargı içinde yasa dışı örgütlenmelere kamplaşmalara izin vermeyeceğiz' dedi. Gündemdeki af tartışmalarına da değinen Erdoğan 'Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

"Her iş gibi yargının da gerisinde sağlam bir zihni ve kalbi temel almak zorundayız. Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek bir arayışın adı. Adalet ile hakikat, ahlak, devlet, toplum, birey, akıl, güç, erdem arasında ilişki kuran yüzlerce özlü söz var. Bir ülke için vicdanları yaralayan kararlara imza atan çarpık bir adalet sisteminin kaybettiği değer kadar ağır bir bedel yoktur. Bu sorunu çözmeden hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz."

"Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Hakim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir."

AF KİMLERİ KAPSAYACAK?

MHP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve cezalarda 5'er yıl indirim öngören düzenleme, AK Parti kanadında meclis açılmadan incelemeye alınacak. AK Parti, hangi suçlardan kaç kişinin yararlanacağıyla ilgili Adalet Bakanlığı verilerini temel alarak değerlendirme yapacak. MHP Genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız, MHP'nin AK Parti'ye yaptığı af teklifinin detaylarını açıkladı. MHP'nin yaptığı af teklifinin detayları: - 19 Mayıs 2018'e kadar ki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim. - Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışı bırakılmıştır. - Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenleme yasalaşırsa 162 bin hükümlü faydalanacak. MHP'nin verdiği yasa teklifinin Meclis'teki görüşmeleri, 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte gündeme gelebilecek.

MHP, diğer partilerden de destek bularak teklifi Meclis'ten geçirme yoluna gidebilir ancak AK Parti'nin teklife destek vermesi, teklifin yasalaşmasında önemli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "devlete karşı işlenmiş suçlar" için af konusunun düşünülebileceği, şahıslara karşı işlenen suçlar için af düzenlemesine çok sıcak bakmadıkları yönündeki mesajları, AK Parti kurmaylarının ana hareket noktasını oluşturuyor. AK Parti hukukçu kurmayları, MHP'nin teklifiyle ilgili detaylı bir inceleme yaparak, hem ceza indirimi kapsamına giren suçların hangileri olduğu, hem de kapsam dışı tutulanların neler olduğuna ilişkin derinlemesine ve kapsamlı bir çalışma yapacak. Bu nedenle AK Parti, teklifle getirilen ceza indirimlerinden hangi suçlardan kaç kişinin yararlanacağıyla ilgili Adalet Bakanlığı verileriyle bir değerlendirme yapacak.

Teklifin ilk incelemesinde AK Parti kurmayları, özellikle kamuya karşı işlenen suçların büyük bölümünün kapsam dışında olmasına dikkat çekiyorlar. AK Parti kanadında, toplumsal barışın sağlanması yönünde atım atılması için devlete karşı işlenen suçlardan bazılarında ceza indirimine gidilmesi gerektiğine işaret ediliyor. AK Parti'nin kaygısı, geçmiş dönemlerde getirilen ve ceza indirimi olarak öngörülmesine rağmen daha sonra Anayasa Mahkemesi yoluyla kapsamın genişletilme olasılığı. Bu nedenle AK Parti kurmayları, her ne kadar ceza indirimi uygulanmayacağı belirtilen suçlar sayılmış olsa da, bu çerçevenin Anayasa Mahkemesi yoluyla genişletilme olasılığının önüne geçecek bir düzenleme yapılmasının önemine işaret ediyor.

AK Parti kurmayları, yapacakları detay incelemenin ardından kendi aralarında teklifin detaylarını müzakere ettikten sonra Başkan Erdoğan'ın katıldığı parti toplantılarında konuyu tartışarak bu konudaki tavırlarını netleştirecekler. Kanun teklifinin 19 Mayıs 2018'den önce işlenen suçları kapsadığını bildiren Yıldız, tabi olunan infaz kümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl indirim yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Yıldız, toplam 253 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu kişi olduğunu dile getirdi. Ayrıca adam öldürme suçlarından 22 bin 610 hükümlünün, 5 bin 664 tutuklunun bulunduğunu aktaran Yıldız, cinsel saldırıya karşı da 13 bin civarında suçlu bulunduğunu aktardı. Yıldız, devlete karşı işlenen suçlar kanun kapsamı dışındadır dedi.

MHP’DEN AF TEKLİFİ NEYDİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin "Af teklifi"ne ilişkin, "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır." dedi.Yıldız, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin af konusundaki kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.

19 MAYIS 2018'DEN SONRA İŞLENEN SUÇLAR KAPSAM DIŞI"

"Bugün itibarıyla ülkemizde bulunan 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274'tür. Cezaevlerimizde dün itibarıyla 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır." diyen Yıldız, cezaevleri ve infaz hukukuyla ilgili yeni bir düzenleme yapma, af çıkarma, bu sorunu çözme adına oluşan fikir ve söylemlerin, 2018 yılının mayıs ayı ortalarında toplumun tamamı tarafından dile getirildiğini savundu.

CEZAEVLERİNDE 256 BİN KİŞİ VAR

Tüm bu çalışmaların temelini cezaevlerindeki yoğunluk oluşturuyor. Peki cezaevlerindeki son durum ne? Adalet Bakanlığı, verilerine göre cezaevlerinde toplam 256 bin kişi bulunuyor. Cezaevlerinde en fazla uyuşturucu ticareti suçlusu bulunuyor.

İŞTE O RAKAMLAR

Cezaevinde bulunanların suç gruplarına dağılımı şöyle;

Suç Toplam sayı Oran

Uyuşturucu 51 bin 386 % 20

Terör 45 bin 968 % 18,2

Hırsızlık 33 bin 145 % 13,1

Adam öldürme 28 bin 274 % 11,2

Yaralama 25 bin 919 % 9,9

Yağma 22 bin 508 % 8,7

Cinsel suçlar 17 bin 66 % 6,8

Sahtecilik 6 bin 680 % 2,6

Suç örgütü 3 bin 798 % 1,2

Dolandırıcılık 3 bin 119 %1,2

Diğer 17 bin 415 % 6,8

91 BİNİ KAPSAM DIŞI

MHP’nin teklifi bu suç gruplarından “adam öldürme”, “terör” ve “cinsel suçları” kapsam dışında bırakıyor. Bunlar, cezaevlerinde bulunanların yüzde 36.42’sine yani 91 bin 308’ine denk geliyor. Geri kalan 165 bin dolayında kişi MHP’nin ceza indirimi teklifi kapsamına giriyor. Bir af düzenlemesi veya ceza indiriminin yapılıp yapılmayacağı Adalet Bakanlığı’nın çalışmalarının tamamlamasının ardından netlik kazanacak.