Af son dakika haberleri 2018’de Genel af çıkacak mı son durum nedir kimleri kapsıyor? Gündemden düşmeyen af konusundaki son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Af çıkacak mı ne zaman çıkacak? Adalet Bakanlığı af son dakika açıklaması merak ediliyor. Gündemden düşmeyen son af haberleri açıklamaları yapıldı. Peki mevcut süreçte 2018’de af var mı çıkacak mı? Genel af nedir güncel af tasarısı kanununda son durum ne oldu? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Gül, af tartışmaları konusunda, "Çalışmalar tamamlanınca açıklama yapmak doğru olur. Burada ceza adaletini sağlamak. Çağdaş infaz sistemleri. Toplumda yanına kar kalıyor gibi bunları değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır" dedi. Gündemin önemli maddelerinden yer alan konu, mahkumlar ve yakınları başta olmak üzere milyonlarca insan tarafından izleniyor. MHP'nin Meclis gündemine taşıdığı af tasarısı kamuoyunda büyük bir tartışma başlatmış olup konuyla ilgili olarak hükümet kanadından gelen açıklamalar merak ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da genel af hakkında görüşlerini iletti. İşte merak edilen af son dakika haberleri star.com.tr’de…

AF SON DAKİKA HABERLERİ

ADALET BAKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlattı. Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" dedi. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. 'Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor. Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız."

TBB BAŞKANI AF TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifini AA muhabirine değerlendirdi. TBB Başkanı Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifinin kapsamının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, "Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir." dedi. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına göre, genel ceza indirimlerinin af niteliğinde olduğunu, hukukçular için teknik anlamda bu düzenlemelerin af olarak kabul edildiğini söyleyen Feyzioğlu, af niteliğinde olduğu için düzenlemenin, Anayasa'ya göre nitelikli çoğunlukla Meclis'ten geçmesi gerektiğini belirtti.

Affın herkesi kapsamayacağının belirtildiğini, bu teklife duygusal yaklaşmamak gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Affa ne zaman ihtiyaç duyulur diye sormamız gerekiyor. Büyük toplumsal krizler yaşanmıştır, ondan sonra toplumun koskocaman bir kucaklaşmaya ihtiyacı vardır, o ortam oluşmuştur, o zaman af olabilir. Ama bunun dışındaki aflar, kamu düzenini ağır şekilde ihlal ediyor. Bunu, 1999'da adına yine ceza indirimi denilen ama özü itibarıyla af olan düzenlemede yaşadık ve bu afla dışarı çıkanların çok büyük kısmı, iki sene içerisinde yeni suçlar işleyerek, yeni canlar yakarak geri döndüler. O kadar hassas bir konu ki bu. 'Af' sözü, söylentisi çıktığında içeridekilerin canı yanıyor, onları bekleyenlerin canı ayrı yanıyor, sokaktaki insanların canı ayrı yanıyor ve endişe ediyorlar. O yüzden buna çok hassas yaklaşmak lazım."

TBB Başkan Metin Feyzioğlu, teklifi okuduğunu, teklifin içinde çok sayıda istisna bulunduğunu ifade ederek, ilgili partinin sözcülerinin, "Devlete karşı suçları affetmiyoruz" açıklamasında bulunduklarını ancak çağdaş devletlerde tüm suçların, aynı zamanda devlete karşı işlenen suç sayıldığını kaydetti.

"Mesela örgütlü, silahlı bir yapı kurmak. Bu devlete karşıdır. Çünkü devletin kamu düzeninin ihlalidir. Biz buna mafya tipi örgüt diyoruz." diyen Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otopark, ihale mafyaları gibi. Bunlar doğrudan doğruya devlete karşıdır. Bunlar affın içine sokulmuş. Kapı kırdı eve girdi, affın içinde. Yaşlı kadın bankadan emekli maaşını çekti, üstüne çöktüler, kafasını yardılar, bu affın içinde. Af, hemen alıp sokağa çıkarmıyor, 5 yıl ceza indirimi yapıyor. Fakat 5 yıl ceza indirimi yaptıktan sonra infaz kanununa göre şartlı salıverme sınırında üçte ikisini yatanlara 'hadi güle güle' diyorsunuz. Bu ne demektir; şu an 250 bin tutuklu ve hükümlü var, 250 bin tutuklu ve hükümlünün 163 bininin bundan yararlanacağı söyleniyor. 163 bini de hemen çıkmayacak. 40-50 bin kadarı derhal çıkacak. Ondan sonrakiler de şartlı salıverme sınırına bir iki sene içinde düştükleri anda çıkacaklar.

Mesela uyuşturucu kullanmak için mekan temin edenler, torbacılardan çok daha sorumlu. Cezası 5 yıl sınırında verilmişse ya da bir iki senesini yattıysa hemen 'hadi güle güle' denilecek. Uyuşturucu satan torbacıların cezası 5 yıl değil ama yattıkları süreyi, şartlı salıvermeyi de düşün, hesaplara göre yaklaşık 50 bin torbacının dışarı çıkması bekleniyor. Şimdi soruyorum, bunun toplumsal barışla ne alakası var. Bu insanlar dışarı çıktıklarında mesela huzurevlerinde yaşlılara yardım mı edecekler, tekrar torbacılığa başlayacaklar. Bizim infaz sistemimiz bu kadar etkili de, içeriye gireni hemen ıslah mı ediyor?"

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.

Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.

AF İLE İLGİLİ EN SON HABERLER NELERDİ?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EN SON AF AÇIKLAMASI

Son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında şu açıklamaları yaptı;

"Cumhur ittifakı zeminini hazırlayan milletimizin kendisidir. Yeni yönetim sisteminin inşaası gibi temel konularda aynı çizgilerde olmak her konuda birlikte hareket etmeyi gerektirmiyor. MHP ile son dönemde af, erken emeklilik, öğrenci andı gibi kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor.

Politikalarımızı sonuna kadar savunuruz ama kimseye kişisel olarak saygısızlık etmeyi aklımızdan dahi geçirmeyiz. Temel ilke bir devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir ama kişilere karşı işlenen suçları af yetkisine devlet sahip değildir.

Eğer adalet mülkün temeliyse o zaman biz bu mülkü ayakta tutmak zorundayız. Biz devlet olarak uyuşturucu baronları ile de mücadele ettik torbacılarla da mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir.

Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlara mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz.

Devlet Bahçeli'den SON DAKİKA AF AÇIKLAMASI

Son Dakika! Bahçeli'den Af Çıkışı: Teklifimizin Arkasındayız. Gevşeme, Vazgeçme ve Geri Dönüş Yok

Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, af tartışmalarına değinerek "Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme, vazgeçme, geri dönüş yok" dedi.

"TEKLİFİMİZİN ARKASINDAYIZ"

MHP'nin parti grubu toplantısında konuşan Bahçeli, af teklifleri ile ilgili olarak "Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme, vazgeçme ve geri dönüş yok" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İçinden geçtiğimiz, içinde kontrolsüzce sürüklendiğimiz zamanda insanlık 4. endüstri devrini yaşamaktadır. Teknolojik sıçramalar ahlaki ve sosyal gelişmelerin önündedir. İnsanlık 5. toplum aşamasına süper akıllı toplum evresine geçmiştir. Süper akıllı toplum aşamasına geçilse de muhatap olunan sorunlar artmıştır. Çağımızın değerleri hıyanet çarkındadır. Yalan revaçtadır. İhanet taltif görürken, sadakat telin edilmektedir. Bu düpedüz mankurtluktur. Hem imandan bahsedip hem şöhret batağına saplanmak iffetsiz bir gafilliktir. İslam adalet, barış dinidir."

"EMPATİ VE ERDEM DAMARLARI KURUMUŞTUR"

"Bugün İslam toplumları akıl, adalet, merhametten uzaklaşarak yozlaşmanın pençesinde düşmüşlerdir. Empati ve erdem damarları kurumuştur. Yemen'de 13 milyon kişi karnını doyuracak imkandan yoksundur. İslam ülkelerinde milyonlarca insan yerinden kopmuştur. Yerin altı zengin, yerin üstü harap haldedir. Bu tablonun neresinde efendimizin mesaj ve ilkeleri vardır? Yaşananların neresi İslamın tevhid inancının hükümlerine uygundur. Var olan kördüğüm nasıl çözülecektir."

"MUTLAKA CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR VAR"

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yapacağı açıklamalar kafa karışıklığını telafi edecektir. Bizim için muamma olan ilişki ağları ve mutlaka cevaplanması gereken sorular vardır. Evlilik belgesinin Washington'da verilmeyip İstanbul'a yönlendirilmesi hangi karanlık akla hizmet etmektedir? Neden İstanbul seçilmiştir? Sadece muhalif kimliğinden mi hedef alınmıştır? Başkonsolos tıpkı papaz gibi ülkesine nasıl dönebilmiştir? Suç mahali Türkiye'dir, yargı sahası da Türkiye olacaktır. Kimlerin dokunulmazlık zırhından istifade edeceği bellidir. Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi aralanmalıdır. Katillerin, azmettiricilerin, Türkiye üzerindeki hesapların netlik kazanması mecburdur. Kim dost kim düşman bilelim. Türk milletinin sabrını hiç kimse hafife almasın."

"VERDİĞİMİZ SÖZÜ UNUTMAYIZ"

"Bizim için verilen sözler dönemsel değildir. İlkelerimiz, ülkülerimiz vardır. Dik başlıyız, tok başlıyız, bozkurt duruşluyuz. yalan nedir bilmeyiz. Gerçekleştirilmeyi bekleyen hayallerimiz, tutulmayı bekleyen vaatlerimiz, kucaklanmayı bekleyen geleceğimiz vardır. Vuslat şafağı bir gün sökecektir. Verdiğimiz bir sözü unutmayız, unutamayız. Ne söylediysek arkasında dururuz. Tutarlıyız, temkinliyiz. Başımızı öne eğecek, yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir ilişki ağının içinde olmadık."

"Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur. Adaletin ruhuyla örtüşmektedir. 24 Eylül Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Maksat ve muradımız halishanedir. Kanun teklifimizin 3. maddesinde hangi suçları istisna tuttuğumuz açıktır. Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme yok, vazgeçme yok, geri dönüş yok. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir meseleye parmak bastık. Teklifimizi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyor, Gazi Meclis'e güveniyoruz."

MHP'NİN AF TASARISI TEKLİFİ NASIL GELİŞMİŞTİ VE NE OLMUŞTU? MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu.