Af son dakika ne zaman TBMM’ye gelecek? Af haberleri 29 Mayıs yeni gelişme var mı son durum nedir?

Meclis gündemine Af yasası gelecek mi? Af yasasında son dakika nedir? Af yasasında yeni gelişme var mı? Sorularına yüz binlerce mahkum ve aile yakınları tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. Türkiye’nin gündemindeki en önemli konuların başında gelen af konusu ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları büyük dikkat çekiyor. Af bekleyen tüm vatandaşların gözü Meclis’te… Peki, Af ve ceza indirimi yasası ne zaman Meclis’e gelecek? MHP’nin yasa teklifinin seçimlerden sonra görüşülebileceğini belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’tan sonra yeni bir açıklama da diyen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’den geldi. FETÖ olaylarının ardından 5 bine yakın hakimin görevden alınarak yerlerine getirilen genç ve tecrübesi hakimlerin verdikleri kararların bir kısmının adil olmadığını berliten Köylü, toplumda adalete duyulan güvende aksamalar olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP’nin af teklifi ile ilgili, tasarıda denetimli serbestlik bakımından bazı suçlarda değerlendirilebilecek unsurların bulunduğunu belirtti. İşte Af ve ceza indirimi, yargı reformu haberleri 29 Mayıs son dakika gelişmeleri ve yeni af açıklamaları haberimizin detaylarında sizlerle…

TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AK PARTİLİ KÖYLÜ: FETÖ NEDENİYLE 5 BİNE YAKIN HAKİM GÖREVDEN ALINDI

Genç ve tecrübesiz hakimlerin verdikleri kararların bir kısmı adil değil diyen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, toplumda adalete duyulan güvende aksamalar olduğunu ifade etti. FETÖ olaylarının ardından 5 bine yakın hakimin görevden alındığını belirten Köylü, yeterince tecrübe kazanmayan hakimlerin göreve başladığını söyledi.

ADALET BAKANI AF VE CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül af ve ceza indirimi yasası ile ilgili yaptığı son açıklamada, konunun AK Parti'nin ve Meclis'in taktirinde olan bir konu olduğunu söyledi.

AF VE CEZAM İNDİRİMİ YASASI MECLİS'E GELECEK Mİ?

Bakan Gül, "Bu konu Meclisin takdirinde olan bir husus. MHP'nin teklifi de bir aftan öte infaza ilişkin birtakım öneriler ihtiva ediyordu. Bu konu ne şekilde olur, gündeme gelir mi, doğrudan parti yönetimimizin, grubunun vereceği bir karar. Dolayısıyla şu an Meclis gündeminde öyle bir teklif yok" dedi.

YARGI REFORMU NEDİR, NELER İÇERİR?

Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinde 15 yaşından küçüklere ilk suçlarında soruşturma ve dava açılmaması, tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, ağır hasta olan mahkumlarla ilgili özel düzenlemelerin yapılması gibi 65 başlık yer alıyor.

Ayrıca yeni düzenlemelerle bazı suçların hızlı bir yargılama usulüne tabi tutulması hedefleniyor.

GENEL AFFIN ÇIKMASI BEKLENEN TARİH NE?

Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor.

MHP’DEN AF AÇIKLAMASI!

Af ve ceza indirimi ile ilgili yeni açıklama MHP’den geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ben şahsen 4 yılın üzerinde hapis yatmış bir insanım. Hapis yatmanın, af beklentisinin ne demek olduğunu iyi bilirim. Ceza indirimi sözü verilmiştir. Ak Parti ile bir araya gelip gerçekleşmelidir. Bunu da MHP'nin de köprü ile görevi ile Ak Parti ile Bu aşılarak başarılacaktır” dedi.

Ayrınca af bekleyen vatandaşlara sosyal medyadan seslenen Enginyurt, “Bu vatandaşlara sesleniyorum diyen Enginyurt, "Lütfen Milletvekillerinin haysiyetlerine oynayıcı hakaret edici Tweet'ler atmayın. Bu meclis millete verdiği sözü muhakkak yerine getirecek." Dedi.

ÖMER ÇELİK 'TEN MECLİS 'İN ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMASI

"Meclis gündeminde çok fazla konu var. Meclis çalışma takvimi nasıl olacak?" sorusunu gazeteciler Ömer Çelik 'e yönlendirdi. Ömer Çelik ise bu konulara değindi ve değerlendirmelerde bulundu.

Seçim süreci öncesi, TBMM 'nin tatil yapıp yapmayacağına meclisin karar vereceğini ifade eden Ömer Çelik , meclisin gündeminin yoğun olacağını ifade etti.

BAHÇELİ'DEN YENİ AF VE CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af ve ceza indirimi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli konuşmasını şu şekilde sürdürdü. "Önerimiz var meclise de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız. Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz. Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var. Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' açıklamalarında bulundu. Seçimlerin sona ermesi ile tekrar gündeme gelen vatandaşların merak ettiği bu konu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Naci Bostancı’da kendisine sorulam af konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Bostancı, MHP’nin meclise sunduğu teklifin af olmadığını, bir ceza indirimi teklifi olduğunu açıkladı. Bostancı, meclisin açılması ile birlikte konunun tekrar gündeme geleceğini duyurdu.

NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA

6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

21 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

Bir vatandaşın cezaevindeki yakınıyla ilgili sorusu üzerine de Yıldırım, af çalışmalarının sürdüğünü seçimlerden sonra netleşeceğini söyledi. Yıldırım ısrarlı sorular üzerine "Af ona vurur mu vurmaz mı daha belli değil. Afla ilgili çalışmalar sürüyor, henüz kesinleşmedi. Çalışma sürüyor afla ilgili" cevabını verdi.

YARGITAY BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Yargıtay Başkanı Cirit açıklamasında, "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN AF İÇİN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlar mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz." dedi.

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.