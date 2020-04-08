Af ve ceza infaz yasası 2020 çıktı mı? İnfaz yasası ve af ceza indirimi ile ilgili son dakika haberi

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:18 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 13:18

Af yasası son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Ceza İnfaz yasası ile ilgili süreç devam ederken partiler konu hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki Af ve ceza infaz kanunu infaz yasası 2020 çıktı mı? Haberimizin içerisinden infaz yasası ve af ceza infaz indirimi hakkında son durumu bulabilirsiniz.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine göre, İnfaz Hâkimliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak, infaz hâkimliğinin mevcut görevleri arasına cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hâkim veya mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri de ekleniyor.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK? CEZA İNFAZ İNDİRİMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Af yasası ve ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika haberleri çok sayıda mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildikten sonra 7 Nisan Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. BMM Genel Kurulu, 8 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14.00'da toplanacak. İnfaz düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağına dair tarih Meclis görüşmelerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

AF İNFAZ YASASI TASLAĞINDA YER ALAN MADDELER

Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre kısalacak. Koşullu salıverilme oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

Kasten öldürme suçunda üçte iki, terör ve örgütlü suçlarda dörtte üçlük oran korunacak. Mükerrer suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından dörtte üçlük koşullu salıverilme oranı üçte ikiye inecek. Her hükümlü, cezasının en az yüzde 40'ı kadar süre cezaevinde kalacak.

Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlarda denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkacak. Terör, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlarla, 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkındaki 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılacak.

Ağır hastalık, engeli bulunan 65 yaş üstü hükümlüler, koşullu salıverilecek. Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün, 3 gün olarak kabul edilecek.- Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü erkekler 1 yıla; 70 yaşını bitirmiş kişiler 2 yıla; 75 yaşını bitirmiş olanlar 4 yıla kadar cezalarını konutlarında çekecek.

5 yıl veya daha az süreli hapis cezası alanlardan ağır hastalığı ve engeli bulunanlar ile yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadınlar da cezalarını konutlarında çekebilecek.

'İyi hâl' İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 6 ayda yapılan değerlendirme ile belirlenecek. 10 yıl ve daha fazla hapse mahkum olanlarla terör, örgüt, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleme ve uyuşturucu imal ve ticaretinden mahkum olanları açık cezaevine ayırmaya, İdare ve Gözlem Kurulu karar verecek. Yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1,5 yıl ertelenebilecek. Hükümlüler, kamu kurumlarının iş alanlarında geceleyin bu kurumlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştıracak.