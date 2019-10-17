Mahkum ve mahkum yakınlarının gözü Meclis'ten gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Meclisten çıkması beklenen af yasası ise büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri neler? Af yasası ne oldu, ne zaman çıkacak? gibi soruların yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı. Konu ile ilgili bir soru sorulmasının ardından Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi. Af yasası ceza indirimi son gelişmelere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

AF YASASI CEZA İNDİRİMİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Adalet Bakanlığı ve tarafların "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla ortak hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, yeni yasama yılında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak.

Taslak metin, ardından eylül ayı içinde Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin görüş, eleştiri ve katkısına sunulacak. Yargı ile ilgili yasal düzenlemede, Meclis'teki muhalefet partilerinin de desteği aranacak. AKP kurmayları; 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu 'Yargı Reformu Stratejisi Belgesi' ile ilgili yasal metnin, "Türkiye'nin metni" olacağını belirtti.

AF YASASI NE OLDU, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu.

Açıklama yapan Mehmet Muş, “HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz” dedi.

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre avukatlara yeşil pasaport, avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.