Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri neler? Af yasası ne oldu, ne zaman çıkacak?
Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri neler? Af yasası ne oldu, ne zaman çıkacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meclisten çıkması beklenen af yasası ise büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Af haberleri yargı reformu kapsamında ceza infaz düzenlemesinde yapılacak değişiklikler ile birlikte yeniden gündem konusu haline geldi. Yargı paketinde ceza indirimine ilişkin soruya AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş, İnfaz Kanunu’na ilişkin hükümler olmadığını ifade etti. Muş, “İnfaz Yasası ile alakalı ayrı bir düzenleme olacak. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Onu da en kısa süre içerisinde tamamlayıp, kamuoyu ile paylaşacağız” dedi. Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.
Mahkum ve mahkum yakınlarının gözü Meclis'ten gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Meclisten çıkması beklenen af yasası ise büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri neler? Af yasası ne oldu, ne zaman çıkacak? gibi soruların yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı. Konu ile ilgili bir soru sorulmasının ardından Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi. Af yasası ceza indirimi son gelişmelere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
AF YASASI CEZA İNDİRİMİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ NELER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Adalet Bakanlığı ve tarafların "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla ortak hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, yeni yasama yılında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak.
Taslak metin, ardından eylül ayı içinde Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin görüş, eleştiri ve katkısına sunulacak. Yargı ile ilgili yasal düzenlemede, Meclis'teki muhalefet partilerinin de desteği aranacak. AKP kurmayları; 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu 'Yargı Reformu Stratejisi Belgesi' ile ilgili yasal metnin, "Türkiye'nin metni" olacağını belirtti.
AF YASASI NE OLDU, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yargı paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu.
Açıklama yapan Mehmet Muş, “HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz” dedi.
38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.
5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre avukatlara yeşil pasaport, avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.
Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinde 'İnfazın ertelenmesi ve durdurulması' başlığı yer aldı. İşte detaylar;
İNFAZIN ERTELENMESİ VE DURDURULMASI
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nda yapılan değişiklikle infazın ertelenmesine ilişkin nedenler arasına yeni bir neden ekleniyor.
Buna göre, bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturmalarda verilen kararların sanık lehine olması halinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma imkanı varsa bu sanıkların da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanması ile hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisini düzenleyen maddenin uygulanma imkanı bulunduğu hallerde hükmü veren ilk derece mahkemesinden infazın ertelenmesine veya durdurulmasına ilişkin karar verilmesi istenebilecek.
Karar verilmeden önce cumhuriyet savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmesi talep edilebilecek. Karar, duruşma açılmaksızın verilecek ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebilecek. Erteleme veya durdurma talebinin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.