Af yasası çıktı mı? 2020 ceza infaz af düzenlemesi kapsamında hangi suçlar var?

31 Mart 2020 Salı 12:25 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:25

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun cezalarını evde çekmeleri planlanıyor. Halk arasında 'af yasası' olarak bilinen ceza infaz paketinin bugün Meclis'e sunulması bekleniyor. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen af yasası Meclis'te onaylanırsa cezaevinde bulunan mevcut hükümlü sayısının yaklaşık olarak üçte birinin erken tahliye olması bekleniyor. Hükümlü yakınları Ceza infaz af düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki 2020 Ceza infaz af düzenlemesinde hangi suçlar ve kimler tahliye olacak? Af yasası ve ceza infaz yasası kimleri hangi suçları kapsıyor? İşte 2020 af yasası ile ilgili detaylar...

“AF YASASI” 2020 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taslak metnin şekillenmesiyle birlikte CHP ve İYİ Parti’nin de oylaması için Meclis'te sunum yapılacak. İki partiden de oy çokluğunun sağlanması halinde yasa Meclis'ten geçerek kabul edilecek. Af yasasının gerçekleşmesi sonrasındaki haftalarda tahliyelerin başlaması bekleniyor.

Yapılacak düzenleme, halen açık cezaevlerinde kalan 70 bin kişiyi ilgilendiriyor. İnfaz düzenlemesinde, bu kişilerin belirlenen süreyle cezalarını evlerinde çekmeleri, salgın endişesinin ortadan kalkmasının ardından yeniden cezaevlerine dönmeleri planlanıyor. Ev hapsinin tüm koşulları bu kişiler için geçerli olacak. Açık cezaevlerine yönelik uygulama, 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek. Adalet Bakanlığı gerekirse, ev hapsi uygulamasını 2 ay daha uzatacak.

AK Parti'nin yürüttüğü ve yeni tip koranavirüs (Covid-19) salgınında alınacak tedbirler kapsamında hızlandırılan infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada artık sona gelindi. Buna göre; Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre kısalacak. Koşullu salıverilme oranı yüzde 50 olacak.

HANGİ SUÇLARA AF SAĞLANACAK?

-0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlarla, 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkındaki 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılacak.

-Ağır hastalık, engeli bulunan 65 yaş üstü hükümlüler, koşullu salıverilecek. Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün, 3 gün olarak kabul edilecek.

-Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü erkekler 1 yıla; 70 yaşını bitirmiş kişiler 2 yıla; 75 yaşını bitirmiş olanlar 4 yıla kadar cezalarını konutlarında çekecek.

-5 yıl veya daha az süreli hapis cezası alanlardan ağır hastalığı ve engeli bulunanlar ile yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadınlar da cezalarını konutlarında çekebilecek.

CİNSEL SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Buna göre terör suçları, cinsel istismar suçları, kasten adam öldürme suçları ve uyuşturucu suçlarının bir kısmı af kapsamının dışında kalacak. Uyuşturucu kullanıcıları indirim kapsama alındı. Mükerrer işlenen suçlar da indirim kapsamına giriyor.

İnfaz çalışmasına ilişkin hazırlanan paketle ilgili olarak AK Parti hukukçularıyla Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışma tamamlandı. Metnin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulması ve bugün içerisinde TBMM'ye verilmesi bekleniyor.