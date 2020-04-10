Af yasası meclisten geçti mi? 2020 Af yasası ceza indirimi son dakika: Ceza infaz yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

10 Nisan 2020 Cuma 12:15 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 12:15

Ceza infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis’e gelen infaz paketi için maddeler üzerinde görüşmeler başlamıştı. Af yasası ve ceza infaz indirimi son dakika haberi: Af yasası beklentisi gitgide artarken Ceza İnfaz İndirimi ile ilgili süreç devam ediyor. Binlerce hükümlü ve hükümlü yakını son gelişmeleri yakından takip etmek istiyor. Peki Af ve ceza infaz kanunu infaz yasası 2020 Meclisten geçti mi? İnfaz yasası ve af ceza infaz indirimi ile ilgili son dakika haberi

Ceza infaz düzenlemesi sürecinde sona yaklaşıldı. İnfaz paketi maddeleri Meclis’te görüşülmeye devam ederken oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Görüşmeleri süren pakette 10 madde kabul edildi. Diğer maddelerin görüşülmesine ise devam ediyor.

Peki, düzenleme kimleri kapsayacak ve hangi suçlar kapsam dışı kalacak? İşte süreçle ilgili bazı detaylar...

AF YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?



Ceza infaz yasası ile ilgili 70 maddelik düzenleme geçtiğimiz gün TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülüp kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda maddeler üzerinde görüşmeler başlandı. Burada yapılan oylamada infaz düzenlemesinin ilk 10 maddesi kabul edildi. Diğer maddeler üzerindeki görüşmelerin de tamamlanmasının ardından düzenlemenin Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaşması bekleniyor.



"AF YASASI" KİMLERİ KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz" dedi.

Özkan’ın açıklamaları hafta başında yaptığı açıklamalar ise şöyle: Düzenlemeyi TBMM Başkanlığı'na sevk ettik. Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.

Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili cezaların taban ve tavan oranını 2 yıl artırıyoruz. 2 yıllık denetimli serbestlik sürecini 3 yıla çıkarıyoruz.

Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir.

DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKARILDI

Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir. 2 yıllık denetimli serbestlik sürecini 3 yıla çıkarıyoruz.

0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLANLARA KONUTTA İNFAZ

65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazını mümkün hale getiriyoruz.

90 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında 45 bin kişi bu düzenlemeden yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle bu süreçten yararlanacaklarla birlikte bu rakam 90 bine ulaşıyor.