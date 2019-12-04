Af yasası son durum ne? Son dakika af haberleri burada!

Af yasası son durum ne? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dakika af haberleri de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reform Stratejisi kapsamında ikinci yargı paketi hazırlıkları devam ediyor. Yargı paketinin 2020 yılının başında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları MYK’ya hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Af yasası son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

AF YASASI SON DURUM NE?

Akşam Gazetesi'nden Osman Nuri Cerit'in haberine göre;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reform Stratejisi kapsamında ikinci yargı paketi hazırlıkları hız kazandı. 2020 yılının başında Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketine ilişkin hazırlıklar AK Parti MYK’sında ele alındı. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları MYK’ya hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Düzenlemenin içeresinde infaz yasasına ilişkin değişiklikler de yer alıyor. İnfaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre cezalarda düzenleme yapılacak. Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen cezalar aynı olmayacak.

ORANTILI CEZA UYGULAMASI

Yine parası olmadığı için bir ekmek çalan ile gece eve giren hırsız bir tutulmayacak. İçerideki 288 bin hükümlünün yüzde 91’i 10 adet suç türünden cezaevinde bulunuyor. Bu 10 suçtan 6’sı için Başkan Erdoğan kesin talimat verdi ve bu suçlarda indirim olmamasını istedi. Başkan Erdoğan’ın asla indirim yapılmamasını istediği suçlar “terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar” olarak sıralandı.

BASİT SUÇLARA EV HAPSİ

Basit hırsızlık ve taksirli suçlarla çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin savcılık sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutacak iddianame düzenlemeyecek. Bazı suçlarla ilgili ise ev hapsi uygulamasına gidilecek. Pakete son şekli verilmeden Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin teklifleri de değerlendirilecek. Benzer düzenlemeler tek paket altında toplanacak.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili sorulan sorunun ardından şu açıklamayı yaptı:

Bu konuda hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Burada kanun teklifi 1 yıldır belli tartışmalarla gündemde. Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliği istiyoruz. Bir yandan cezasızlık algısı diye bir durum sözkonusu olmamalıdır. Aynı zamanda da cezaevlerinde ciddi kalabalıklaşma sorunu vardır. Belli bir denge içerisinde çözecek bir yaklaşımı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 18 ay hapis cezası alan kişinin birtakım indirimlerle 1 yıllık denetimli serbestlik öngörüldüğünde bu kişi hiç cezaevine girmeden bu cezadan kurtulabiliyor. Bu toplumsal vicdanı zedeleyen yaklaşım. Cezasızlık algısıyla sistem değişikliği dengeleyecek bir yaklaşım üretmeye çalışıyoruz. Suç işleyen sonuçta hapis cezasına mahkum olan herkesin belli oranda cezaevinde kalacak bir düzenleme düşünüyoruz.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

İkinci yargı paketi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.İkinci yargı paketinin 2020 yılının başında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.