Af yasası sonrası tahliyeler başladı mı? Serbest bırakılan mahkumlar ne zamana kadar izinli?

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:28 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:28

Af yasası olarak da bilinen ve uzun bir süredir gündemde olan ceza infaz yasası AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı kanun teklifi ile TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasanın kabul edilmesi sonrası ilk tahliyeler başladı. Serbest bırakılan mahkumlar ne zamana kadar izinli sayılacak? Tahliye edilen hükümlülere, bindirildikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralı uygulandı, hükümlüler maske taktı.

Af yasası maddelerinin Meclis’ten geçmesinin ardından tahliyelerin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu olmuştu. Sabah saatlerinde ajanslardan geçen bilgilerde tahliyelerin başladığı ifade edildi.

Af yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaevlerinden tahliyeler başladı. Kapsam içerisinde olan hükümlülerin tahliyeleri sürerken cezaevlerinden ayrılışlarda hükümlülerin sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi. Peki, yasada kapsam dışı olan suçlar hangileri?

MAHKUMLAR NE ZAMANA KADAR İZİNLİ?

Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Bu süre, gerektiğinde Sağlık Bakanlığının önerisiyle her defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca üç kez uzatılabilecek. Terör ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere, yapılan infaz sistemi değişikliklerine bağlı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan iyi halli bazı hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına bir yıl kalanların açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilmesine imkan tanınacak.

2020 AF YASASI ÇIKTI

Düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaştı. Değişiklikle birlikte cezanın infazında yarı oranında indirime gidildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yılını, müebbet hapis cezası alanlar 24 yılını diğer mahkumlar da cezalarının yarısını geçirdikten sonra tahliye olabilecekler.

AF YASASI KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Ceza infaz düzenlemesinden yararlanamayacak olan kişilerse şöyle;

*Kasten öldürme

*Cinsel suçlar

*Kadına karşı suçlar

*Uyuşturucu imalatı ve ticareti

*Terör suçları

*MİT kanununa ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar kapsam dışı.

İNFAZ PAKETİYLE NELER DEĞİŞTİ?

Denetimli serbestlik süreleri 1 kereliğe mahsus 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler içinse bu süre 4 yıla yükseltildi.

Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş kişiler cezalarının 1 yılını 70 yaşını bitirmiş kişiler 2 yılını 75 yaşını bitirmiş kişiler 4 yılını konutlarında geçirebilecek. Ağır hastalığı ve engeli olanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Hükümlünün iyi hali ile ilgili değerlendirme sadece hükümlünün cezaevi süreciyle ilgili olacak. Cezaevi dışında iyi hal için belge istenmeyecek.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldılar.

Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.

Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

ADIYAMAN'DA 715 HÜKÜMLÜ TAHYLİYE EDİLDİ

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 715 hükümlü tahliye edildi. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, belediye otobüslerine bindirilerek Valilik önüne getirildi.

Mahkumlar, otobüsten indikten sonra yakınları tarafından karşılanarak evlerine döndü. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği gözlendi.

Mahkum yakınlarından Cengiz Kütük, Gölbaşı ilçesinden Adıyaman'a geldiğini belirterek, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edilen amcamı bekliyorum. Hükümlülere verilen haktan dolayı devletimizin yetkililerine teşekkür ederim. " dedi.

Mahkumlardan İsmail Tosun ise infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cezaevinden tahliye oldum. Mutluyum, aileme kavuştum." diye konuştu.

TRAKYA'DA CEZAEVLERİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Trakya'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Edirne'de cezaevlerine giden yollarda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen çok sayıda otobüs cezaevi yerleşkelerine hareket etti.

Kentteki cezaevlerinde bulunan yaklaşık 2 bin 200 hükümlü, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliyeler sürüyor.

Bu arada Kırklareli ve Tekirdağ'daki cezaevlerinden tahliyeler sürüyor.