AFAD: 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, deprem bölgelerindeki konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturulan konteyner kentlere yönelik açıklamada bulunuldu.

"45 BİN 996 VATANDAŞIMIZA BARINMA HİZMETİ SUNULUYOR"

Açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde 189 konteyner kent oluşturuluyor. Planlanan 95 bin 190 konteynerin alt yapı ve kurulum çalışması devam ediyor. Kurulan konteynerlerde 45 bin 996 vatandaşımıza barınma hizmeti sunuluyor." bilgisi paylaşıldı.