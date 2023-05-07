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AFAD: 6 Şubat'tan sonra 33 bin 77 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana geldiğini açıkladı.

7 Mayıs 2023 Pazar 00:38 - Güncelleme:
AFAD: 6 Şubat'tan sonra 33 bin 77 deprem meydana geldi
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AFAD, 6 Şubat ile 6 Mayıs tarihleri arasın meydana gelen depremlere ilişkin verileri yayımladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6 Şubat'tan sonra 33 bin 77 deprem meydana geldiği açıklandı. Yapılan paylaşımda, "6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık (Mw 7.7) ve Elbistan (Mw 7.6) depremlerinden sonra, 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33.077 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlenmektedir." denildi.

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