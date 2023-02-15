AFAD: 7,3 metrelik yer değiştirme oldu

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre."



"Yer kabuğunda sahadan gelen bilgilere göre 7 metreye kadar yer değiştirmeler var."



"Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858."

"30 katrilyon jul büyüklüğünde enerji açığa çıktı. 400 kilometrelik yüzey kırığı oluştu."