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AFAD: 7,3 metrelik yer değiştirme oldu

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 'Deprem bölgesinde oluşan kaymanın 7 metre 30 santimetre olduğu bilgisini aldık' dedi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
AFAD: 7,3 metrelik yer değiştirme oldu
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre."

"Yer kabuğunda sahadan gelen bilgilere göre 7 metreye kadar yer değiştirmeler var."

"Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858."

"30 katrilyon jul büyüklüğünde enerji açığa çıktı. 400 kilometrelik yüzey kırığı oluştu."

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