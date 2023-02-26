AFAD açıkladı: Vefat sayısı 44 bin 374'e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamalarından satır başları:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374

8 bin 182 arama-kurtarma personeli yapılan enkaz çalışmalarına eşlik etmektedir. 12 bin 171 iş makinesi aktif bir şekilde bulunmaktadır

Şu anda 918.000 depremzede vatandaşımıza 10.000 TL nakdi yardım ödemeleri yapıldı. E-Devlet üzerinden kontrol edebilirler

Bölgede yoğun şekilde iyileştirme çalışmalarımız var. Konteynır kent alanları hazırlanıyor, bir taraftan kalıcı konutlar için alanlar hazırlanıyor. Çok kısa sürede bu afetin yaralarını sarma imkanımız olacak.