AFAD, afet zararlarının azaltılması konusunda Ar-Ge çalışmalarına destek verecek

AA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:36 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:36

AFAD'dan yapılan duyuruda, 2012'de başlatılan UDAP ile Türkiye'de depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi, deprem konusundaki araştırmaların çok katılımcı yapıya, uygulamaya aktarılabilecek sonuç odaklı projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, 2020 yılı birinci döneminde UDAP kapsamında desteklenecek kamu kurumları ve üniversitelerden araştırmacıların önereceği "Çağrılı" projelerin çağrısı açıldı. 2020 yılı 1. Dönem Çağrılı Projeler kapsamında Türkiye kapsamında afet zararlarının azaltılması konusunda yapılacak her türlü Ar-Ge niteliğindeki çalışma desteklenecek.

AFAD'ın ilgili web sitelerinde detaylı bilgilerle "Proje Öneri Formu"na ulaşılabilecek. UDAP Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılacak proje önerileri için son başvuru tarihi 29 Haziran olarak belirlendi.