Güncel

AFAD arazide mahsur kalan işçileri kurtardı

Kayseri'de elektrik arızası için gittikleri arazide mahsur kalan 3 işçi, AFAD tarafından kurtarıldı.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 07:18 - Güncelleme:
AFAD arazide mahsur kalan işçileri kurtardı
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ çalışanı 3 işçi, Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için yola çıktı.

Mahallenin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki dağlık arazide meydana gelen arızayı gideren ekip, paletli kar aracıyla dönüşe geçti.

Yolun bir bölümünde aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan ekip durumu telsizle mesai arkadaşlarına bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD ekipleri paletli kar aracıyla işçileri bulunduğu yerden alarak mahalle yakınlarına kadar getirdi.

Ambulansa alınan ekip üyeleri burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sarız Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

