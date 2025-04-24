AFAD: Artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğu görülmekte

AFAD'ın sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Basın Bilgilendirme Notu" başlığıyla açıklamada bulunuldu.

Dün saat 12.49'da Silivri açıklarında-Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, dış merkezinden 300 kilometre yarıçaplı alandaki illerde hafif şiddette hissedildiği belirtildi.

Depremin dış merkezinin en yakın yerleşim yeri Silivri'ye yaklaşık 24 kilometre mesafede olduğu, İstanbul'un güney kıyılarındaki yerleşimlerin 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmelerle sarsıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla deprem, yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır. Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3,9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8'dir.

Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji, 30 kiloton TNT'nin üzerinde olup 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen 5,8'lik depremin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir."