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AFAD: Artçılar devam edecek, hasarlı binalardan uzak durulmalı

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler ile devamındaki artçı sarsıntılara dair açıklamalarda bulunan AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 'Bu depremlerden sonra şu ana kadar 1400'ün üzerinde, ölçebildiğimiz miktarda deprem oldu. Artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz. Hasarlı binalardan belli bir süre uzak durulmalı.' dedi.

9 Şubat 2023 Perşembe 17:47 - Güncelleme:
AFAD: Artçılar devam edecek, hasarlı binalardan uzak durulmalı
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AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın açıklamaları:

Bu deprem ülkemizin en önemli aktif fay zonlarından biri olarak bildiğimiz Doğu Anadolu Fay Zonu'nun birbirinden farklı kolları üzerinde meydana gelen bir deprem. Sahadan da bir takım veriler gelmeye başladı. Karayollarının demiryollarının deformasyona uğradığını görüyoruz. Gerçekten büyük bir deprem. Bu depremlerden sonra şu ana kadar 1400'ün üzerinde, ölçebildiğimiz miktarda deprem oldu. Artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz. Hasarlı binalardan belli bir süre uzak durulmalı.

Akıldışı, bilimle ilgilisi olmayan paylaşımlar yapılabilmekte. Bunlar vatandaşlarımızı korkuya sevk edebilmekte. Bu tür toplantılara ihtiyaç olduğunda tekrarlamak arzusundayız.

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