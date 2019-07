Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, su baskını ve toprak kaymasından etkilenen Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde incelemelerde bulundu.

Güllüoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, selden Uğurlu ve Esmahanım köylerinin yoğun şekilde etkilendiğini söyledi.

Güllüoğlu, kayıp 7 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"4'ü çocuk olmak üzere 5 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Kalabalık bir ekiple devam ediyoruz ancak karşımızda çok genişlemiş bir dere yatağı var. Bazı yerlerde yüzlerce metreyi bulmuş bir dere yatağı var. Su fındık bahçelerine ve tarlalara doğru girmiş durumda. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer taraftan da iyileştirme faaliyetlerimiz sürüyor. AFAD ve Düzce Valiliği koordinasyonunda insanların başta barınma ihtiyaçları, su ve gıda ihtiyaçları karşılanıyor. Telef olan hayvanlar için Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri hem zarar tespiti hem de onların kaldırılmasına yönelik çalışmaları başlatmış durumda. Köye kısmen elektrik verilmeye başlandı. Önceliğimiz kayıp 5 vatandaşımıza bir an önce ulaşmak. Bir an önce hayatın olağan hale döndürülmesine yönelik çalışmalar da yapılıyor."

Esmahanım köyünden denize 21 kilometrelik uzun bir hat bulunduğuna işaret eden Güllüoğlu, bazı yerlerde yoğun çamur nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini, ekiplerin çamurun içinde botlarla, havadan, karadan ve denizden arama faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

"Hayatı olağanlaştırmak için çalışıyoruz"

AFAD Başkanı Güllüoğlu, bir an önce kayıp vatandaşlara ulaşmayı umut ettikleri belirten Güllüoğlu, "AFAD ve diğer yetkili yardım kuruluşlarıyla hayatı olağanlaştırmak için çalışıyoruz. Hedefimiz en kısa sürede her noktaya elektrik ve su gitmesini sağlamak. İlgili bütün kuruluşlar bununla alakalı çalışmalara başladı. Afetin 3. günündeyiz. Birçoğu çok ilerlemiş durumda, hızlı bir şekilde ilerlemiş durumda. Daha kısa sürede, önümüzdeki hafta içinde, yarından itibaren bunların çok daha geniş bir kısmını halletmiş oluruz diye umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma köpeklerinin en büyük yardımcıları olduğunu anlatan Güllüoğlu, "Ancak bazen onlar da zorlanabiliyor. Çamurda arama kurtarma yapmak işin özünde de zor. Ama arama kurtarma köpekleri bu konudaki en büyük yardımcılarımız. Drone ile ara ara hava araçlarıyla bölgenin görüntüleri alınarak nereler olabilir diye yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Altyapıyı iyileştirmeye çalışıyoruz"

Güllüoğlu, şu an ulaşımı olmayan köy bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk başta Uğurlu ve Esmahanım köyleri arasındaki yol kopuktu ancak şu anda erişim sağlanmış durumdu. Hatta şu an bir taraftan da o ara yolları iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Şu an erişilemeyen köy yok. Altyapıyı iyileştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bir taraftan 5 vatandaşımıza ulaşmak, diğer taraftan iyileştirme çalışmaları yapmak. Alt yapının bir an önce ayağı kaldırılmasını, elektrik, su, kanalizasyon gibi temel altyapının ayağı kaldırılmasını hedefliyoruz. Evler bazında da yardıma ihtiyaç duyan ailelerin ihtiyaçları mümkün olduğu ölçüde karşılanmaya çalışılıyor. Birçoğu karşılandı ama altyapı konusunda sıkıntılar var. İlgili bütün kurumlar sadece AFAD değil, Düzce Valiliği, bakanlıkların ilgili il müdürlükleri, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü yoğun şekilde çalışıyor. Çevre illerden ihtiyaç doğrultusunda gerek iş makinesi gerekse ekip anlamında destek geliyor. Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda. Ancak çamurla mücadele, altyapı gibi bazı şeyler ancak belli zamanda tamamlanabiliyor. En kısa sürede hayatı normale döndürecek ihtiyaçları karşılamayı umuyoruz."