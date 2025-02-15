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  • AFAD Başkanı Pehlivan: 34 bin 600 bağımsız bölümün kurası çekildi
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AFAD Başkanı Pehlivan: 34 bin 600 bağımsız bölümün kurası çekildi

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, devletin deprem sonrası yaraları sarmak için büyük bir gayret gösterdiğini belirterek, 'AFAD Başkanlığımız ve bütün kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hummalı bir çalışma yürütüyor' dedi.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
AFAD Başkanı Pehlivan: 34 bin 600 bağımsız bölümün kurası çekildi
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AFAD Başkanı Pehlivan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu. Başkan Pehlivan, depremzede ailelerle bir araya gelip onlarla sohbet etti. Ardından açıklamalarda bulunan Pehlivan, depremin hemen ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde önce çadır kentler, ardından konteyner kentler kurulduğunu, son aşamada ise kalıcı konutların inşa edilerek teslim sürecine geçildiğini ifade etti.

"34 BİN 600 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KURASI ÇEKİLDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda toplamda 201 bin 580 bağımsız bölümün inşa edildiğini anlatan Pehlivan, daha sonra şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ta kırsal bölgeler de dahil olmak üzere toplam 34 bin 600 bağımsız bölüm kura çekimi yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Yapılan konutların altyapı ve sosyal donatılarıyla birlikte inşa ediliyor. Depremzedelerin ekonomik faaliyetlerine devam edebilmesi için 13 bin ahır da yapılıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın geçim kaynaklarını korumak için bu çalışmalara büyük önem veriyoruz."

Depremzedelerin kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Pehlivan, "Evlerine kavuşan vatandaşlarımız, 'Allah devletimize zeval vermesin, kısa sürede bize konutlarımızı teslim etti' diyerek teşekkür ediyorlar. Bizler de onların memnuniyetini görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Pehlivan, bölgede tamamlanan konut projelerinde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, depremzedelere desteklerinin süreceğini ifade etti.

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