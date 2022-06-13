AFAD Başkanı Sezer'den vatandaşa çağrı

Sezer, kayıp kişinin bulunması amacıyla Tatlar Deresi'nin Çubuk 1 Barajı ile buluştuğu noktada devam eden arama-kurtarma çalışmalarını yerinde incelemesinin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yurt genelinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle birçok ilde sel ve su taşkınlarının yaşandığını belirten Sezer, yoğun yağışların sonraki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.

Ankara'daki yağışlar nedeniyle üç gün önce Tatlar Deresi'nde yaşanan selde bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de sele kapılıp kaybolduğunu anımsatan Sezer, şu bilgileri verdi:

"Bir vatandaşımızın da suya kapıldığı yönündeki ihbar üzerine iki gündür arama faaliyeti devam ediyor. AFAD koordinasyonunda 350 kişi arama-kurtarma faaliyetine katılıyor. Tekirdağ'dan özel tesisatlar getirdik. Hem temizlik yapılıyor hem arama çalışmaları sürüyor. İnşallah tez zamanda sonuçlanır. Kayıp ihbarı var ama sağ olarak kurtulmasını ümit ediyoruz. Yoğun yağışlar yurt genelinde devam edecek. Vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve dere yatakları gibi risk oluşturacak alanlardan uzak durmalarını özellikle istirham ediyoruz."

Bölgede üç kısımda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Sezer, Tatlar Deresi'nin Çubuk 1 Barajı ile buluştuğu noktanın son bölüm olduğunu söyledi.

Sezer, kayıp kişiye diğer bölümlerde ulaşılamaması halinde bulundukları bölgede olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Bölgede arama çalışmaları, AFAD, ASKİ, UMKE, JAK, AKUT ve İHH ekiplerince sürdürülüyor. Ekipler sel sularının getirdiği çamur ve malzemeler nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor.