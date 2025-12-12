İSTANBUL 14°C / 9°C
  AFAD, büyüklüklerini duyurdu: Türkiye'nin iki bölgesinde depremler art arda geldi
Güncel

AFAD, büyüklüklerini duyurdu: Türkiye'nin iki bölgesinde depremler art arda geldi

AFAD, Karadeniz'de 4.1 Akdeniz'de biri 4.2 biri ise 3.5 büyüklüğünde peş peşe depremlerin meydana geldiğini duyurdu.

AA12 Aralık 2025 Cuma 20:30 - Güncelleme:
AFAD, büyüklüklerini duyurdu: Türkiye'nin iki bölgesinde depremler art arda geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 238,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KARADENİZ'İN ARDINDAN AKDENİZ DE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 147,85 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

  • karadeniz deprem
  • akdeniz deprem
  • AFAD

