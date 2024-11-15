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AFAD Deprem Daire Başkanı Akgün'den Malatya ve Rize'deki depremler hakkında açıklama

Bugün Malatya ve Rize'de meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan AFAD Deprem Daire Başkanı Akgün, Malatya'daki depremi 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak değerlendirirken Rize'deki deprem için de bu depremleri işaret etti.

AA15 Kasım 2024 Cuma 14:54 - Güncelleme:
AFAD Deprem Daire Başkanı Akgün'den Malatya ve Rize'deki depremler hakkında açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bugün Malatya ve Rize'de meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin, 6 Şubat depremleri sonrasındaki artçılar olarak değerlendirebilecekleri depremlerden biri olduğunu belirtti.

O bölgede çok ciddi bir sismik aktivitenin meydana geldiğine işaret eden Akgün, "Dolayısıyla bunun henüz kendisini dengeye ulaştırabilmesi epey zaman alacak. Bundan kaynaklı olarak da o bölgede bu büyüklüklerdeki depremler, son derece olağan ve beklenen depremler. Bununla ilgili herhangi bir durum ekstra söz konusu değil." dedi.

- RİZE'DEKİ DEPREM

Akgün, Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremle ilgili de "6 Şubat depremleri, o kadar büyük boyutta bir enerjiyle ortaya çıktı ki yakın coğrafyadaki bütün deprem üretebilecek kırık hatlarında bir anormalliğin ortaya çıkmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

Belli lokasyonlar dışında meydana gelen depremlere bu açıdan baktıklarını dile getiren Akgün, bu depremlerin sürpriz olmadığını belirtti.

Akgün, panik yapacak herhangi bir durumun şu an için gözükmediğini söyleyerek, "Bunlar bizim sürekli gözlem altında tuttuğumuz lokasyonlar. Herhangi bir anormallik olduğunda biz değerlendirmelerimizi ona göre yapıyoruz. Ama şu an itibarıyla herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

  • deprem değerlendirmesi
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