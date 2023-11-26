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AFAD, Dicle Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmalarını sürdürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AA26 Kasım 2023 Pazar 11:02 - Güncelleme:
AFAD, Dicle Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmalarını sürdürüyor
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İlçede 16 Kasım'da kaybolan Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine 17 Kasım'da başlatılan arama çalışmaları Şırnak ve Van'dan AFAD, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre Belediyesi ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

Ekipler, AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinasyonunda Demiralp'ın bulunması için Türkiye, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği noktada çalışma yaptı.

Kayıp gencin bulunması için su altında dalgıç ekiplerle, su yüzeyinde botlarla ve karadan arama çalışmaları sürdürülüyor.

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