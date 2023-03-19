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AFAD duyurdu: 26 bin 938 konteynerin kurulumu tamamladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, “Planlanan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık.” denildi.

IHA19 Mart 2023 Pazar 02:54 - Güncelleme:
AFAD duyurdu: 26 bin 938 konteynerin kurulumu tamamladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesinde 246 konteyner kent kurulacağını ve planlanan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938'in kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarıyoruz! Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz. Planlanan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık" denildi.

Konteynerlerin üretim sürecini de paylaşan AFAD, "Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile; gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

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