Güncel

AFAD duyurdu! Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Balıkesir'in Sındırğı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
AFAD duyurdu! Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

" AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

