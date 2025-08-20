İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9195
  • EURO
    47,673
  • ALTIN
    4375.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HABER MERKEZİ20 Ağustos 2025 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.32 sıralarında merkez üssü Sındırgı olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

İşte AFAD'ın o paylaşımı;

ÖNERİLEN VİDEO

Sıcaktan bunaldılar, serin sulara daldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.