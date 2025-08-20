AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.32 sıralarında merkez üssü Sındırgı olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
İşte AFAD'ın o paylaşımı;
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-20
Saat:09:32:24 TSİ
Enlem:39.21083 N
Boylam:28.08444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/wuCTkfDuyR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi