AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.32 sıralarında merkez üssü Sındırgı olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

İşte AFAD'ın o paylaşımı;