Güncel

AFAD duyurdu! Balıkesir'de peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ayrıca ilçede saat 23.11'de 4,1, 23.28'de ise 4.4 büyüklüğünde yeni depremlerin yaşandığını duyurdu.

21 Ocak 2026 Çarşamba 18:21
AFAD duyurdu! Balıkesir'de peş peşe depremler
AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11.58 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada ayrıca ilçede saat 23.28'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

