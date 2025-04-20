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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

20 Nisan 2025 Pazar 09:40 - Güncelleme:
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
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Bugün sabah saatlerinde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 18.21 kilometre olarak ölçülürken, yerin 125.47 kilometre güneydoğusunda gerçekleştiği bildirildi.

  • Ege Denizi
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