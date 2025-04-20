AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Bugün sabah saatlerinde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 18.21 kilometre olarak ölçülürken, yerin 125.47 kilometre güneydoğusunda gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi -[125.47 km]Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-20
Saat:09:22:23 TSİ
Enlem:35.69583 N
Boylam:26.79278 E
Derinlik:18.21 km
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