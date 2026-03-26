Güncel

AFAD duyurdu: Erzurum'da 3,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Erzurum'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

IHA26 Mart 2026 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
AFAD duyurdu: Erzurum'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; Erzurum Dereboğazı merkezli olmak üzere saat 19:25'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'da depremin büyüklüğünü 3,2 ve derinliği 12,08 kilometre olarak açıkladı.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

