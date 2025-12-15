İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,708
  • EURO
    50,1878
  • ALTIN
    5963.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

AFAD duyurdu: Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 12:27 - Güncelleme:
AFAD duyurdu: Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antakya ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

- VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" ve "Beyaz Masa" aracılığıyla kendilerine ulaşmasını isteyerek, "Deprem gerçeği maalesef kendini unutturmuyor. Tüm ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.