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AFAD duyurdu: İstanbul depremi sonrası TAMP devrede

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, saat 13.15 itibarıyla tüm afet gruplarının temsilcilerinin koordinasyon için toplandığı belirtildi.

IHA23 Nisan 2025 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
AFAD duyurdu: İstanbul depremi sonrası TAMP devrede
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır" denildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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