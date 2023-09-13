AFAD duyurdu: Libya'daki sel felaketinde korkunç ayrıntı

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketiyle ilgili son gelişmeleri CNN Türk'te anlattı.

Taşdelen'in açıklamalarından satır başları:

Su 5 ve 6. katlara kadar çıkmış. Şehrin bir yakasının tamamı enkaza dönüşmüş durumda. Dere yatağının kenarındaki binaların neredeyse yarısı yıkılmış. Güçle yapılamayacak şeyler görüyoruz. Mesela bir elektrik direği ile binanın arasında 3. katta bir araba var. İmkanlar ölçüsünde müdahale edildiğini görüyoruz. Profesyonellik gerektiriyor. Türkiye'den profesyonel ekipler geldi. Burada bir tayfun söz konusu. Etki alanı çok geniş. 200 kilometrelik alanı etkiledi. Mutlaka uyarı verilmiştir ancak suyun bir anda böyle gelebileceği öngörülememiş olabilir. En çok etkilenen Derne, deniz kıyısında bir kıyı kenti. 400 bin nüfus var. Dar alanda yoğun nüfuslu bir kent. Önce kasırga gelmiş. Derne kenti çok daha fazla etkilenmiş. Askeri üssümüzde herhangi bir sıkıntı yok. Asker bize eşlik etti rahat geçebilmemiz için. Ellerinden geleni yaptılar. İlk gelen ekip Türkiye ekibi. Dün sabah 8'de indik. Akşam geldiğimizde burada başka ekip görmedik. Bugün 2 İtalyan meslektaşımızı gördük, ekipleri daha gelmedi.

Ürdün bizimle iletişime geçti. Katar'ın da yardımları geldi. Bence uluslararası bir destek gerekiyor. Geçen yıl Pakistan'da da felakette gitmiştik. Vefat eden sayısı bin 500'dü. Burada 10 bin üzerinde. Şu an su burayı vurmuş geçmiş ve çekilmiş. Şu an sular altında değil. Canlı herhangi kimseye ulaşamadık, bugün 14 vatandaşın cansız bedenine ulaştık. Tecrübeme göre değerlendirme yapabilirim, depremlerde yaşam alanı kalır insanlara ve erişebilirsiniz ama burada su söz konusu ve yaşama süresi 5 dakikayı geçmez. 168 kişiyle buradayız. Biz bir alana konuşlandık ve üs kurduk burada. Ankara'da bir ekip daha çalışıyor, 2 ya da 3 gemi çıkarılacak. Bir alan için müracaat ettik, orada çadır kent kurma planımız var. Biz kendi ihtiyaçlarımızı getirdik. Kendi yemeğimizi ve içme suyumuzu tedarik ediyoruz. Çok sayıda bina yıkılmış durumda. Nüfusun tamamı etkilenmiş durumda. Afet aslında cumartesi günü olmuş, Libya yetkilileri pazartesi günü duyurabilmiş. Öğrendiğimiz gecenin sabahı biz burada olduk. Altyapı çökmüş durumda. Askeri yağma oluşmaması için unsurlar güvenlik tedbiri aldılar. Libya Kızılayı'nı sahada görüyoruz ve beraber çalışıyoruz.

SAHRA HASTANESİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI



Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketinden ardından Türkiye harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığının desteği ile AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler ve insani yardımlar Libya'ya ulaştı. Ekiplerin sel felaketinde en çok etkilenen Derna kentinde afetzedelere yardım edecek. UMKE ve UMKE ATAK ekipleri tarafından Derna'da kurulan Sahra hastanesinde yaralılara müdahalenin edilirken, aynı zamanda sahada sağlık taraması yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere Libya'nın Derna kentinde çok büyük bir felaket yaşandı. Bizler de Sağlık Bakanımızın talimatıyla hızlıca UMKE ve UMKE Atak timlerimizle bölgeye intikal ettik. Çok çabuk bir şekilde bir sahra hastanesi kurduk. Yine ekiplerimizle olay yeri değerlendirmesi yapıp uygun yere arama ve kurtarma timlerimizi yönlendirdik. Aynı şekilde diğer arama ve kurtarma ekiplerine sağlık hizmeti desteği de veriyoruz sahada. Burada hastanemizde çok fazla sayıda hastaya müdahale ettik.



Çok fazla sayıda yaralı geliyor. Çok ciddi arama ve kurtarma çalışmaları yapıldığı için aynı zamanda arama kurtarma timleri de ikincil travmalara maruz kaldığı için gün boyunca sürekli travma hastalarını muayene ettik. Zaman zaman yerel halktan da kronik hastalığı olanlar bize başvurmakta. Onlar da yine burada konusunda deneyimli uzman doktorlarımız ilk müdahale yapıp gerekli değerlendirmelerin tedavilerini düzenliyorlar" dedi.