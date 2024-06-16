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AFAD duyurdu! Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremim meydana geldiğini duyurdu.

AA16 Haziran 2024 Pazar 20:35 - Güncelleme:
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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