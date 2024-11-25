AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem! Saha çalışmaları başladı

AFAD'ın duyurusuna göre, saat 20:20 sıralarında merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Açıklamada, depremin derinliğinin 9,75 km olduğu belirtildi.

AFAD'ın paylaşımında depreme dair detaylar şöyle verildi:

#DEPREM

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Doğanşehir (Malatya)

Tarih:2024-11-25

Saat:20:20:04 TSİ

Enlem:38.16222 N

Boylam:37.855 E

Derinlik:9.75 km

"SAHA TARAMALARI BAŞLADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha çalışmalarına başladığını açıkladı. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin şu ifadeler yer verdi:

Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.