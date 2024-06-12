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Güncel

AFAD duyurdu: Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Marmaris'e yaklaşık 74,76 kilometre mesafede olan deprem, 44,4 kilometre derinlikte meydana geldi.

12 Haziran 2024 Çarşamba 22:31 - Güncelleme:
AFAD duyurdu: Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Marmaris ilçesi olduğu belirtildi.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Marmaris açıklarında, saat 22.19'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD " Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Muğla Marmaris'te 4.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 22.19'da meydana gelen deprem, yerin 44 kilometre derinliğinde oldu. Depremi çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Kısa süreli paniğe neden olan depremden dolayı şuana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığını aktarırken "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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