AFAD Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Marmaris ilçesi olduğu belirtildi.

Marmaris açıklarında, saat 22.19'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD " Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Muğla Marmaris'te 4.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 22.19'da meydana gelen deprem, yerin 44 kilometre derinliğinde oldu. Depremi çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Kısa süreli paniğe neden olan depremden dolayı şuana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığını aktarırken "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.