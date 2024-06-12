AFAD Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Marmaris ilçesi olduğu belirtildi."GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"
Marmaris açıklarında, saat 22.19'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD " Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ
Kısa süreli paniğe neden olan depremden dolayı şuana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz -[74.76 km]Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-06-12
Saat:22:19:12 TSİ
Enlem:35.96083 N
Boylam:28.03583 E
Derinlik:44.4 km
Detay:https://t.co/FVsHXin35N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA
AFAD, deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığını aktarırken "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.